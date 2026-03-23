Galeria Base recebe "Querência", primeira exposição do artista baiano Guilherme Almeida no Recife
Com 20 obras, mostra traz a representação da paisagem como território afetivo, de memória e mistério
A Galeria Base, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe exposição do artista plástico baiano Guilherme Almeida. “Querência” será aberta ao público nesta quarta-feira (25), às 18h.
Reunindo mais de 20 obras, a mostra traz a representação da paisagem como território afetivo, de memória e mistério. O texto crítico é assinado por Matteo Bergamini.
O título “Querência” é um termo de origem espanhola que refere-se a um local de segurança, aconchego ou “onde se quer estar”. As obras nascem de um olhar voltado para as paisagens da infância e do cotidiano do artista, que cresceu na Cidade Baixa de Salvador.
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Almeida carrega essa geografia como matriz de sua produção artística. A ela se somam as memórias das idas ao Recôncavo Baiano, terra de sua família, onde a Mata Atlântica fechada emerge.
“Silêncio da Mata” e “Querência”, séries centrais da mostra, foram desenvolvidas a partir de 2025. Nelas, o artista investiga a pintura como forma de apreender não a natureza em si, mas a sua percepção.
A exposição reúne majoritariamente trabalhos inéditos. Além das pinturas das séries citadas, o artista apresenta um desenho e um vídeo - linguagem que ele explora pela primeira vez. Cinco obras foram apresentadas anteriormente no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em 2025.
Serviço:
Exposição “Querência”, de Guilherme Almeida
Quando: Abertura nesta quarta-feira (25), às 18h
Visitação de quinta-feira (26) até 23 de maio; de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h
Onde: Galeria Base - Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem
Entrada gratuita
Informações: @galeriabase_recife