Galeria Base Recife recebe exposição "Ogunhê", de Luiz Martins; confira

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A Galeria Base Recife promove, no dia 23 de setembro, a exposição "Ogunhê", de Luiz Martins. A mostra marca a primeira individual do artista mineiro na capital pernambucana e chega à cidade após uma temporada em São Paulo, realizada entre março e abril deste ano.



O projeto apresenta parte de referências ligadas a Ogum, que segundo a tradição iorubá é o orixá associado ao ferro, aos caminhos e à forja, e estabelece relações entre fé, memória, ancestralidade e os materiais utilizados pelo artista.



Segundo Martins, a exposição foi construída a partir de uma interpretação pessoal e visual de Ogum. Ferro, madeira e terra aparecem entre os elementos utilizados nas obras, estabelecendo uma conexão entre a simbologia do orixá e a pesquisa artística. O título dado à exposição, “Ogunhê”, é uma referência à saudação tradicional a Ogum presente nas religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé.



A relação com Ogum também se aproxima da trajetória pessoal do artista. Nascido em Machacalis, no nordeste de Minas Gerais, Martins desenvolveu sua pesquisa a partir de lembranças da infância e de referências familiares, incluindo a marcenaria do pai, objetos utilizados pela avó e elementos ligados ao cotidiano de sua origem.



“Essa exposição é muito autoral, está falando exatamente do meu crescimento enquanto indivíduo, na fé, na religião. Mostrando o que ocorre nesse caminho, nessa produção, deixando bem clara a minha posição, as memórias da minha infância, as raízes da minha família que vem de uma matriz negra, voltada à religião afro. Ogum é o meu orixá, é o meu guia do dia a dia, a quem eu peço luz, inspiração. É algo muito intimista, da minha vida mesmo”, afirma o artista.

Purificação

Para a montagem no Recife, a exposição foi adaptada ao espaço da galeria e terá um número menor de obras em relação à edição apresentada em São Paulo. A memória e a matéria permanecem como elementos centrais da pesquisa de Martins, que utiliza objetos e materiais como referências para experiências pessoais e familiares.



Um dos principais ambientes da mostra é dedicado à ideia de purificação. Dezenas de quilos de sal grosso cobrem parte do piso e integram a instalação, que também apresenta paredes e obras predominantemente brancas. Uma mesa branca, igualmente coberta por sal grosso, abriga louças brancas e uma taça de cristal com água. Os pés de ferro da mesa fazem referência ao trabalho de Ogum como ferreiro.



O sal, utilizado historicamente em diferentes culturas para conservação, proteção e demarcação simbólica, ganha uma dimensão física na instalação. A circulação pelo espaço provoca atrito e sons, enquanto os passos deixam marcas sobre o material.



A mostra no Recife também integra a proposta da Galeria Base de ampliar a circulação de artistas de projeção nacional e internacional pela cidade, aproximando nomes de diferentes regiões da produção artística pernambucana. Atualmente, Martins também apresenta a individual Nhorinhá, na Galeria Ricardo Fernandes, em Paris, com visitação prevista até o fim de setembro.



“Quando criamos a filial da Base no Recife, tínhamos esse desejo de apostar em nomes de fora, de trazê-los para um diálogo com a cena local. Essa exposição de Luiz Martins é incrível, teve grande repercussão em São Paulo e sabíamos que precisávamos apresentar por aqui. É uma alegria abrir as portas da Galeria Base Recife para Luiz Martins”, afirma a galerista Gabriela Maranhão.



Serviço

“Ogunhê”, de Luiz Martins

Quando: Abertura nesta quarta-feira (23), às 19h

Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife

Visitação: até 13 de novembro; de segunda a sexta, das 9h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @galeriabase_recife

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