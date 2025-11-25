A- A+

ARTES VISUAIS Galeria Boi inaugura espaço no Alto do Moura, em Caruaru, com abertura de exposição coletiva "Nova Fornos" reúne 20 trabalhos de artistas de diferentes gerações e origens , em cartaz até 27 de janeiro

A Galeria Boi será inaugurada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (27), às 16h, para convidados. A abertura ocorre com a exposição “Nova Fornos”, que reúne 20 trabalhos de oito artistas de gerações e territórios diferentes, e ficará em cartaz 27 de janeiro.

Com curadoria de Carlos Mélo, a mostra carrega um recorte diverso da arte contemporânea. Obras de Rafael Chavez (PB), Oriana Duarte (PB), Ratinho (PE), Pedro Vinício (PE), Edson Barros Atikum (PE), Beto Shwafaty (SP), Paul Setúbal (SP) e Beatriz Albuquerque (Portugal) integram a exposição.

Obras de formatos e linguagens variadas podem ser apreciadas pelo público na galeria. Estarão expostas, por exemplo, as pinturas com formas de botijas de Rafael Chavez, os monstros coloridos de barro de Ratinho e os objetos aceleradores de partículas de Oriana Duarte.



A Galeria Boi existe enquanto instituição desde 2021, sendo uma extensão do projeto artístico Primeira Bienal do Barro do Brasil, idealizada pelo artista e diretor Carlos Mélo, em 2014. Com a abertura de um espaço físico, a galeria funcionará como polo de pesquisa, documentação e exibição de produções artísticas contemporâneas.



Serviço:

Inauguração da Galeria Boi e abertura da exposição "Nova Fornos"

Quando: nesta quinta-feira (27), às 16h, para convidados

Visitação: até 27 de janeiro de 2026, de quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários mediante agendamento)

Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura, Caruaru

Informações: @galeriaboi (Instagram)



*Com informações da assessoria de imprensa.

