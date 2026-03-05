Galeria Capibaribe recebe a mostra "Nada é verdade, mas tudo aconteceu"
Exposição apresenta 13 performances registradas em vídeo e fotografia e investiga a linguagem no campo das Artes Visuais
A Galeria Capibaribe da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, deu início à exposição “Nada é verdade, mas tudo aconteceu”.
A mostra investiga a linguagem da performance no campo das Artes Visuais, a partir da reunião de artistas visuais convidados e estudantes do Bacharelado e da Licenciatura em Artes Visuais e Design.
A exposição apresenta 13 performances registradas em vídeo e fotografia, que deram origem a 13 livros de artistas produzidos a partir de técnicas como cianotipia, fotograma e fotografia analógica.
A mostra também propõe refletir sobre os modos de inscrição da performance na imagem, explorando a fotografia e o vídeo não apenas como dispositivos de registro, mas como campos de reinvenção poética.
Além da exibição dos vídeos, fotografias e fotolivros, a programação inclui performances e um fórum de discussão dedicado à performance nas Artes Visuais.
O projeto é fruto do Traços e Gestos: Narrativas Visuais em Foto-Performances, aprovado no edital PEC 02/2024 da Pró-Reitoria de Cultura da UFPE.
A iniciativa é do grupo de pesquisa Symbolismum – Estudos sobre Imaginário e Complexidade, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura da UFPE e da Galeria Capibaribe, que fica localizada no Centro de Artes e Comunicação (CAC), no Campus Recife da UFPE.