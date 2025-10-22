A- A+

louvre Galeria do Louvre que guardava joias roubadas permanece fechada mesmo com reabertura do museu 'Perícias estão em andamento', diz Promotoria de Paris, responsável pelas investigações sobre o roubo das joias na instituição francesa

O Louvre reabriu suas portas aos visitantes na manhã desta quarta-feira (22), pela primeira vez, desde o espetacular roubo realizado no domingo (19) por quatro criminosos, ainda foragidos, que levaram oito joias do museu. O prejuízo foi estimado em 88 milhões de euros.



Os visitantes começaram a chegar às 9h, horário habitual de abertura do museu parisiense. A Galeria Apolo, onde ficavam as joias roubadas, no entanto, permanece fechada.

A investigação avança, segundo a Promotoria de Paris, responsável pelas investigações, “as perícias estão em andamento, foram identificadas quatro pessoas presentes no local, sem certeza de que não havia uma equipe para socorrê-las” , declarou ainda.

Os ladrões estacionaram um guindaste sob uma das varandas. Dois deles subiram e, usando uma serra radial, entraram na sala por uma janela.

Com os rostos cobertos, roubaram nove joias, entre elas uma tiara de pérolas da imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safiras da rainha Maria Amélia. Durante a fuga, uma das peças — uma coroa — foi abandonada.

