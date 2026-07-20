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Louvre Galeria do roubo de joias do Louvre reabre na quarta-feira (22) Espaço vai ficar sem objetos de valor, no entanto, diz presidente do museu, nomeado depois de renúncia de antecessora por causa do crime

A Galeria Apollo do Museu do Louvre, cenário de um roubo ousado em 19 de outubro de 2025, será reaberta ao público na quarta-feira, mas sem vitrines ou joias em exposição. O Ministério da Cultura francês informou à AFP que a ministra Catherine Pégard estará na reabertura.

A reabertura foi anunciada em uma reportagem do jornal Le Parisien em que o presidente do museu, Christophe Leribault, indicou que as coleções e objetos preciosos expostos na sala, fechada desde o roubo, foram retirados.

Para as joias que eram mostradas no ambiente, serão criados uma sala segura e um cofre, sem janelas, em outra área do museu, informou. “É um empreendimento muito grande, mas precisamos encontrar o local ideal. E a fonte de financiamento”, informou o presidente do Louvre, que assumiu o cargo depois da renúncia de Laurence des Cars, que se demitiu depois do assalto à Galeria Apollo.

O roubo no Louvre causou comoção mundial e expôs falhas de segurança significativas no museu, o mais visitado do mundo, que recebe cerca de nove milhões de pessoas por ano. Uma comissão parlamentar formada para analisar a segurança dos museus da França afirmou, depois do crime, que questões de segurança no Louvre foram “relegadas a segundo plano” nos últimos anos.

Os roubo durou menos de oito minutos e resultou no furto de oito peças avaliadas em € 88 milhões. Dois homens presos por participação no crime contaram à Justiça que foram contactados pelo mentor, que não identificaram, dias antes do assalto.

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