Artes visuais Galeria Janete Costa reabre, após período de manutenção, com exposição individual de Samira Pavesi Artista visual capixaba, que morou no Recife durante alguns anos, apresneta sua sobras em "O que ecoa entre vazios"

Samira Pavesi, artista visual capixaba que morou no Recife, prepara sua primeira exposição individual na cidade. “O que ecoa por entre vazios” chega à Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, com vernissage nesta quarta-feira (1º), às 18h.

O pernambucano Steve Coimbra assina a curadoria da exposição, que contempla experimentações em diferentes suportes e linguagens. No espaço, o público encontrará esculturas, pinturas, desenhos, fotografias, instalações e assemblagem, técnica que permite a união de objetos tridimensionais variados em seu estado original.

Em suas obras, Samira questiona conceitos como a liberdade e o feminino no mundo contemporâneo. Sua obras constroem metáforas artísticas a partir de gradis e telas de contenção, que convidam o público a voltar o olhar sobre corpo, limite e desejo.



Com entrada gratuita, a exposição abre para visitação desta sexta-feira (3) até 30 de outubro, de quarta a domingo, das 11h às 20h. O projeto marca ainda o retorno da Galeria Janete Costa após um período de manutenção estrutural.

Serviço:

Exposição “O que ecoa por entre vazios”, de Samira Pavesi

Abertura: nesta quinta-feira (2), às 18h

Visitação: desta sexta-feira (3) a 30 de outubro; de quarta-feira a domingo, das 11h às 20h

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu, Boa Viagem - Recife)

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

