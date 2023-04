A- A+

ARTES VISUAIS Galeria Marco Zero homenageia Montez Magno em nova exposição, confira datas Composta por mais de 100 obras que ocupa os dois pavimentos da galeria, a mostra evidencia eixos importantes da trajetória do artista

Depois do recente sucesso das obras de Montez Magno na SPArte, Marcelle Farias e Eduardo Suassuna, nomes à frente da Galeria Marco Zero, anunciam outro recorte da trajetória do artista pernambucano. Agora sob curadoria de Itamar Morgado e Bete Gouveia, a exposição intitulada ‘Canto à Liberdade’, com mais de 100 obras dispostas nos dois pavimentos da galeria, tem como ponto de partida um poema visual que retrata o olhar livre e atemporal do artista. A mostra abre para visitação do público a partir desta quinta-feira (27), com exibição até o dia 22 de junho.

Montez Magno, pernambucano de Timbaúba, foi considerado pioneiro em muitos momentos de sua jornada artística. Sempre exerceu suas múltiplas formas de expressão, o que resulta em um acervo diversificado que vai de pinturas, gravuras, esculturas, ready mades e assemblages, passando por incursões à performance e música aleatória, além de uma produção poética que registra uma dezena de livros publicados. Na extensão superior da galeria, ficará a obra-chave, que deu título à exposição.

“O trabalho ‘Canto à Liberdade’ é uma projeção que faz alusão ao compromisso de Montez Magno com a sua própria autonomia em relação a qualquer dogma no campo de atuação. Com uma trajetória marcada pela independência e realizando experimentos em diversas linguagens e nos mais variados materiais e suportes, o amplo recorte da exposição revela a imensidão de um inventor de mundos, um dos mais significativos artistas da história da arte brasileira”, explica Marcelle Farias.

“Pensamos esta exposição para prestar um justo tributo a esse artista plural, inventivo, pioneiro que, ao aproximar-se da casa dos 90 anos, continua sendo, efetivamente, um homem de seu tempo. Por isso, a curadoria de Itamar Morgado e Bete Paes foi uma escolha perfeita para montar este panorama.”, avalia Eduardo Suassuna.

Serviço:

Canto à Liberdade

Quando: A partir desta quinta-feira (27), com exibição até o dia 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, nº 3393, bairro de Boa Viagem

Entrada gratuita

