Artes Visuais Galeria Marco Zero inaugura exposição de Siron Franco; confira datas e horário de visitação Artista goiano não trazia uma mostra individual a Pernambuco há quase 30 anos

Após quase três décadas sem uma exposição individual em Pernambuco, o goiano Siron Franco está de volta ao Estado. Um recorte de quase 50 obras do artista pode ser visto na Galeria Marco Zero, através da exposição “Siron Franco – De dentro do Cerrado”, aberta ao público a partir desta quarta-feira (20).

Com curadoria assinada por Agnaldo Farias, a mostra tem foco na produção de pintura a óleo e também nas esculturas. São obras criadas desde o começo da década de 1990 até 2023, que trazem a força do inconsciente entre os temas trabalhados.



Atuante desde os anos 1970, Siron traz na natureza uma das suas principais fontes de inspiração. Suas criações fazem parte das coleções de museus nacionais e internacionais, como o Metropolitan Museum of Art (Nova York), o Museu Salvador Allende (Santiago do Chile) e o Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Serviço:

Exposição “Siron Franco – De dentro do Cerrado”

Onde: Galeria Marco Zero (Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem)

Quando: a partir desta quarta-feira (20) até 03 de maio; visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: (81) 98262-3393



