A- A+

EXPOSIÇÃO Galeria Marco Zero leva para mostra SP-Arte 2026 obras de mais de 30 artistas A partir desta quarta-feira (8) até o próximo domingo (12), mostra fica em cartaz no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera

Mais de 30 obras de artistas consagrados e expoentes da arte contemporânea, sob assinatura da Galeria Marco Zero, integram a mostra SP-Arte 2026, a partir desta quarta-feira (8) até o próximo domingo (12), no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.



Nomes de diferenrtes regiões do País, com recorte curatorial que se propõe a pensar o ateliê como um campo de experimentação contínua, ocupam um dos espaços da mostra - com elementos como barro, terra e madeira, entre outros, dando forma aos trabalhos.



Por lá estarão obras de Abiniel João Nascimento, Advânio Lessa, Antonio Dias, Arcanjo Ianelli, Artur Bombonato, Bozó Bacamarte, Chacha Barja, Feliciano Centurión, Francisco Brennand, Franz Weissmann e Gilvan Samico.



Gustavo Diogenes, Jaider Esbell, José Antônio da Silva, Julia Isidrez, Juliana Lapa, Julio Le Parc, Juraci Dórea e Lygia Pape, Maria Martins, Marlene Ameida, Mira Schendel, Montez Magno, Pedro Azaleia, Ramonn Vieitez, Rayana Rayo, Sergio Camargo, Siron Franco, Tomie Ohtake, Tunga, Vinicius Barajas, Willys de Castro e Zé Diabo completam a seleção de artistas.

Nas práticas desses artistas, a alquimia se constitui como uma metáfora da inventividade que orienta a criação artística.



O projeto expográfico respeita essa lógica, apresentando-se como um espaço aberto que se ativa a partir do encontro com o olhar do público.

“A SP-Arte é um eixo estruturante do mercado de arte no Brasil. (...) a presença da Marco Zero sempre presente com projetos de forte afirmação, evidencia a consistência do nosso programa e amplia a inserção de nossos artistas em diálogo com nomes históricos, reforçando o papel da galeria na descentralização do sistema da arte”, enfatiza Marcelle Farias, diretora artística e sócia-fundadora da Marco Zero.

Para Eduardo Suassuna, sócio-fundador da galeria, a SP-Arte “amplia significativamente a base de colecionadores e acelera negociações com um público decisor altamente qualificado.

Ele completa afirmando que "O ambiente da feira favorece não apenas o volume de vendas, mas a abertura de novas frentes comerciais, permitindo à galeria construir relações duradouras e validar posicionamentos estratégicos.”

SERVIÇO

Galeria Marco Zero na SP-Arte 2026

Quando: de 8 a 12 de abril

Onde: Estante B02 - Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera (Portão 3), em São Paulo

Ingressos a partir de R$ no site www.sp-arte.com

Informações: @galeriamarcozero

Visitação nesta quarta (8), para convidados; dias 9 e 10 de abril, das 12h às 20h; 11 de abril, das 11h às 20h; 12 de abril, das 12h às 19h

Veja também