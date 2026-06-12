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ANIVERSÁRIO Galeria Maumau celebra 17 anos com exposição, música e intervenção coletiva no Recife Espaço independente reúne artistas de diferentes gerações em programação especial que também busca arrecadar recursos para a manutenção de sua sede

A cena cultural recifense ganha um momento de celebração nesta sexta (12), quando a Galeria Maumau promove uma programação especial em comemoração aos seus 17 anos de atuação.

A partir das 20h, o espaço recebe uma noite com artes visuais, música, performances e uma ação colaborativa pensada para aproximar público e instituição.

Reconhecida por sua trajetória ligada à produção artística independente da capital pernambucana, a Maumau consolidou-se ao longo dos anos como um polo de experimentação, formação e intercâmbio cultural, acolhendo projetos expositivos, residências artísticas e atividades educativas que contribuíram para a formação de diversas gerações de artistas.

Entre as atrações da comemoração está a abertura da mostra Coletivi-Zona, que reúne trabalhos de nomes de diferentes períodos e linguagens das artes visuais.

A exposição estabelece conexões com a história da galeria e conta com a participação de artistas como Andréa Freire, Bia Melo, Beto Normal, Briê Silva, Bruna Mascaro, Cacá Mousinho, Catarina Dee Jah, Chris Machado, Irma Brown, Isabela Stampanoni, Joana Liberal, Lia Letícia, Maurício Castro, Rinaldo Silva e Zé Paulo.

A programação artística também destaca a apresentação de Briê Silva, que transita entre performance, música e danças urbanas.

Conhecida por introduzir o twerking no cenário brasileiro, a artista leva ao público o EP visual Insana, projeto que articula diferentes linguagens para discutir representatividade e diversidade corporal.

Na sequência, o palco será ocupado por Gigante César. Natural de Arcoverde, o artista desenvolve um trabalho que mistura referências do tecnobrega, do samba de coco e de manifestações populares do Sertão, construindo narrativas marcadas por humor, crítica social e afetividade.

A trilha sonora da noite ainda contará com sets das DJs Catarina Dee Jah e Victor Zalma, além da participação de Lule Veras.

Outro elemento que chama atenção na festa é uma instalação coletiva concebida por Irma Brown, cofundadora e gestora da Maumau.

A proposta substitui os tradicionais enfeites juninos por peças íntimas femininas doadas pelos visitantes, transformadas em parte da ambientação do evento.

“É uma brincadeira com essa relação entre casa-galería. Da vida pessoal / íntima com a vida pública em um mesmo espaço; uma maneira também de envolver as pessoas numa intervenção coletiva, além de provocar uma reflexão sobre o protagonismo das mulheres no ambiente doméstico, da invisibilidade e sobrecarga do trabalho em cuidar de uma casa”, afirma.

Os ingressos custam R$ 25, com valor reduzido para R$ 20 mediante a contribuição de uma calcinha para a instalação.

A renda arrecadada será destinada a melhorias estruturais da sede, incluindo reparos e intervenções necessárias para a conservação do imóvel.

A produção do evento é assinada por Cacá Mousinho e conta com a participação da Cozinha Solidária da Vila dos Milagres, iniciativa vinculada ao MST.



SERVIÇO

17 anos da Galeria Maumau | Exposição Coletivizona

Quando: Sexta (12), às 20h

Onde: Rua Nicarágua, 173, Graças - Recife-PE

Ingressos: R$ 25 (inteira) | R$ 20 (com doação de uma calcinha para a instalação), à venda no Sympla

Informações: (81) 98661-7559

Instagram: @maumaugaleria

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