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EXPOSIÇÃO Galeria Maurício Redig recebe exposição de artistas argentinos no Recife, a partir de quarta (11) Mostra coletiva "Territórios e Identidades" reúne trabalhos de diferentes regiões da Argentina e aborda as relações entre corpo, paisagem e memória

A Galeria Maurício Redig, localizada no bairro de Boa Viagem, em Recife, inaugura nesta quarta-feira (11), às 19h, a exposição “Territórios e Identidades”. A mostra reúne obras de artistas contemporâneos argentinos em linguagens como fotografia, videoperformance, pintura, arte têxtil, cerâmica, escultura e instalação. A visitação segue até 5 de dezembro.

Realizada em parceria com o Consulado da República Argentina no Recife e o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, a iniciativa busca ampliar o intercâmbio cultural entre os dois países e aproximar o público pernambucano da produção artística argentina.

Para o galerista Maurício Redig, a exposição representa uma oportunidade de fortalecer essas conexões e ampliar a atuação do espaço no circuito internacional.

“Apoiar esta mostra é motivo de grande satisfação, sobretudo pela oportunidade de ampliar o intercâmbio cultural entre artistas locais e internacionais. A iniciativa contribui para trazer ao cenário regional diferentes experiências e expressões artísticas, ao mesmo tempo em que abre perspectivas para a inserção de artistas locais no circuito internacional através desta parceria”, afirma.

Corpo, paisagem e memória

Com seleção e curadoria de Beth da Matta, Camila Bechelany e Cristiana Tejo, a mostra parte da relação entre corpo e território para abordar questões sociais, afetivas e políticas. A mostra reúne produções de galerias e espaços culturais das províncias de Santa Fe, Santa Cruz, Jujuy, Salta e Buenos Aires.

Entre os trabalhos estão as fotografias de Martín Bordenave, que exploram a ideia de arquivo vivo, e as videoperformances de Ale Montiel e Monica Van Asperen Tiepelmann, que têm o corpo como elemento central.

Outras produções aproximam arte e trabalho manual. É o caso das obras em cerâmica e arte têxtil de Dolores Cabanillas, Jessica Morillo e Paula Andrea Puca, que estabelecem relações entre matéria, paisagem e memória. A instalação de Marcelo Coca, por sua vez, incorpora o próprio espaço expositivo à obra, enquanto Sol Boltsis apresenta uma perspectiva mais íntima do território, relacionada ao tempo, às lembranças e ao imaginário individual.

Cooperação entre Argentina e Pernambuco

A exposição integra o Argentina Creativa Market - Galerias de Arte, projeto do Ministério das Relações Exteriores da Argentina e do Consulado argentino no Recife, em colaboração com as redes de galerias Circular Norte, Cuero Patagonia, Junta, Giro e Faro. A iniciativa busca ampliar a circulação internacional da arte argentina e criar oportunidades de aproximação entre os mercados dos dois países.

Segundo Beth da Matta, a parceria também favorece a comercialização de obras e a presença de artistas estrangeiros no mercado local.

“Essa relação da exposição com o Consulado estabelece uma cooperação comercial muito clara entre a Galeria Maurício Redig e as galerias argentinas. É uma colaboração e um fortalecimento de laços que abrem a possibilidade concreta de apresentarmos artistas internacionais de grande relevância no espaço da galeria”, destaca.

Para a cônsul-geral da Argentina no Recife, Julieta Grande, o projeto fortalece as relações culturais e comerciais entre os países.

“Além de ampliar a visibilidade internacional da nossa arte, essa iniciativa fortalece os vínculos culturais entre Argentina e Brasil, estimula o intercâmbio entre galerias e abre novas oportunidades de negócios, comercialização de obras e inserção da arte argentina no mercado regional”, afirma.

Os espaços participantes foram selecionados por meio de uma convocatória nacional do Diretório Argentina Criativa, plataforma do governo argentino voltada ao incentivo e à internacionalização de setores como artes visuais, audiovisual, design, música e mercado editorial.

Serviço

“Territórios e Identidades”

Quando: abertura nesta quarta-feira (11), às 19h; Visitação até 5 de dezembro

Onde: Galeria Maurício Redig - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 98107-1270

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