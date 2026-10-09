Galeria Maurício Redig apresenta obras e acervo de Reynaldo Fonseca no ART.PE
A exposição ficará em cartaz no Recife Expo Center, entre os dias 14 e 18 de outubro
Entre os dias 14 e 18 de outubro, o Recife entra em um agito cultural promovido pela Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE). Durante a quinta edição do evento de arte, a Galeria Maurício Redig apresenta obras e acervo de Reynaldo Fonseca no Recife Expo Center., no Centro do Recife.
O projeto solo, que é dedicado à memória e à obra do mestre Reynaldo Fonseca (1925–2019), um dos nomes mais reconhecidos da arte figurativa e do modernismo no Brasil, reúne pinturas históricas, além de estudos e obras sobre papel.
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A ideia é homenagear a trajetória do artista e oferecer a colecionadores, apreciadores, pesquisadores e ao público uma imersão na poética atemporal do mestre.
"Reynaldo tinha uma maneira muito particular de olhar o mundo e transformar o cotidiano em poesia. Suas figuras, seus silêncios, suas paisagens e personagens carregam uma delicadeza que permanece. Apresentar sua obra é permitir que novas gerações possam descobrir a beleza e a força de seu universo", reforça Redig que, além de galerista é sobrinho-neto do artista e dedica-se há cerca de oito anos à gestão do seu espólio.
Obra e artista
Reynaldo Fonseca construiu uma linguagem inconfundível, marcada pelas cenas de atmosfera que se assemelham a um sonho. A partir da paleta de cores peculiares seu trabalho transita entre o real e o fantástico, explorando temas profundos como o corpo, o desejo, a solidão e as relações humanas.
Cofundador da Sociedade de Arte Moderna do Recife (SAMR), marco do movimento de renovação cultural na cena pernambucana, o artista estudou com mestres como Cândido Portinari (1903 - 1962) e Lula Cardoso Ayres (1910- 1987), além de ter atuado como professor catedrático da Escola de Belas Artes da UFPE.
Seu legado integra acervos internacionais e nacionais, como os do MAM Rio, MAM São Paulo, Museu do Estado de Pernambuco e Coleção Gilberto Chateaubriand.
SERVIÇO
5ª ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
Quando: 14 a 18 de outubro
Onde: Estande G15 no Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 446 - São José, Recife
Visitação: quarta (14), das 14h às 21h (preview para convidados); quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h (última entrada sempre 1h antes do fechamento)
Ingressos a partir de R$25 via Sympla