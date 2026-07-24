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ARTES VISUAIS Galeria Maurício Redig promove exposição com obras selecionadas do seu acervo "Acervo em Diálogo" reúne trabalhos de diferentes gerações e assinados por grandes nomes da arte brasileira

A Galeria Maurício Redig, localizada no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, prepara uma nova exposição. Com abertura na próxima quarta-feira (29), às 19h, “Acervo em Diálogo” reúne obras de grandes artistas pernambucanos.

Beth da Matta assina a curadoria da mostra, que promove o diálogo entre diferentes gerações e linguagens. A seleção parte do próprio acervo da galeria, reunindo obras que foram produzidas entre as décadas de 1940 e 2020.



Na exposição, há trabalhos assinados por personalidades muito representativas para a arte brasileira. Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca, Guita Charifker, Lucia Helena, Francisco Brennand, Farnese de Andrade e Wellington Virgolino são alguns dos nomes que integram esse conjunto de artistas.

Maurício Redig é reconhecido pela preservação, pesquisa e difusão da obra de Reynaldo Fonseca, seu tio-avô. A galeria nasce da vontade do marchand de ampliar esse trabalho, reunindo artistas históricos e atuais.

SERVIÇO

Exposição “Acervo em Diálogo”

Quando: abertura na quarta-feira (29), às 19h

Visitação: até 27 de agosto, de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 14h

Onde: Galeria Maurício Redig - Av. Eng. Domingos Ferreira, 604, Pina

Informações: @galeriamauricioredig



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