Galeria recifense Amparo 60 marca presença na 19ª SP-Arte

Maior feira de arte da América Latina, a SP-Arte realiza sua 19ª edição a partir do dia 29 de março, e a galeria recifense Amparo 60 marca presença mais uma vez entre os expositores. Neste ano, o evento acontece no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, até 2 de abril.

Esta é a 15ª vez que a Amparo 60, de Lúcia Santos, participa da feira. Neste ano, a galeria será representada pelo trabalho de doze artistas de variadas gerações, a maioria de Pernambuco, com curadoria de Heloísa Amaral Peixoto.

“A participação da Amparo na feira em 2023, marca o início das comemorações dos 25 anos da galeria. Então, é mais uma conquista para a nossa história, que começou aqui em Pernambuco, mas já transita pelo pais e pelo mundo, levando os trabalhos dos nossos artistas, ao longo desses anos. Assim, se constrói 25 anos no passeio entre a abstração e a figuração contemporânea, esse recorte que celebra a trajetória da galeria, nascida em Olinda, no final dos anos 1990, na Rua do Amparo, número 60”, comemora Lúcia Santos.

A SP-Arte terá mais de 150 expositores, entre galerias de arte nacionais e internacionais, estúdios de design, editoras, instituições culturais e espaços independentes.

Artistas da Amparo 60 na SP-Arte

Ascanio

Cássio Vasconcelos

Clara Moreira

Claudia Jaguaribe

Cristiano Lenhardt

Fefa Lins

Hildebrando de Castro

Jeff Alan

José Patrício

Juliana Lapa

Luis Hermano

Marcelo Silveira

