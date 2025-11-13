Galeria Tato, de São Paulo, participa da Fliporto Arte 2025 e reforça ligação com Pernambuco
Espaço Janete Costa recebe obras de sete artistas do cast da galeria paulista, além de um convidado
A Galeria Tato, de São Paulo, integra a 20ª edição da Fliporto Arte 2025. O evento, que ocorre desta quinta-feira (13) até o domingo (16), ocupa o Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, a partir das 13h.
Para o festival, a galeria trouxe uma mostra de arte contemporânea, contemplando sete artistas de seu cast e mais um convidado. O recorte de obras abraça diferentes linguagens e suportes, como pintura, escultura, instalação e técnicas gráficas.
Entre os artistas selecionados do elenco da galeria, estão Desirée Hirtenkauf, Luiz 83, Lucas Quintas, Ana Michaelis e Pedro Hórak, além das pernambucanas Anna Guerra e Juniara Albuquerque. Como convidado, a galeria apresenta Pedro Orlando, cuja criação reflete vivências da comunidade LGBTQIA+.
A presença na Fliporto reforça o laço da Tato com Pernambuco, estado de origem de boa parte do seu corpo de artistas. No mês passado, a galeria também participou da Art.PE 2025, que também foi realizada no Recife.
*Com informações da assessoria de imprensa.