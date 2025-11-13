Qui, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta13/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ARTES VISUAIS

Galeria Tato, de São Paulo, participa da Fliporto Arte 2025 e reforça ligação com Pernambuco

Espaço Janete Costa recebe obras de sete artistas do cast da galeria paulista, além de um convidado

Reportar Erro
As pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra integram o cast da Galeria TatoAs pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra integram o cast da Galeria Tato - Foto: Galeria Tato/Divulgação

A Galeria Tato, de São Paulo, integra a 20ª edição da Fliporto Arte 2025. O evento, que ocorre desta quinta-feira (13) até o domingo (16), ocupa o Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, a partir das 13h. 

Para o festival, a galeria trouxe uma mostra de arte contemporânea, contemplando sete artistas de seu cast e mais um convidado. O recorte de obras abraça diferentes linguagens e suportes, como pintura, escultura, instalação e técnicas gráficas.

Entre os artistas selecionados do elenco da galeria, estão Desirée Hirtenkauf, Luiz 83, Lucas Quintas, Ana Michaelis e Pedro Hórak, além das pernambucanas Anna Guerra e Juniara Albuquerque. Como convidado, a galeria apresenta Pedro Orlando, cuja criação reflete vivências da comunidade LGBTQIA+.

Leia também

• Arte Plural Galeria recebe duplo lançamento literário; saiba quais são

• "Geometria Sensível": exposição na Cecí Galeria reúne obras de Raul Córdula e Fernando Ancil

• Galeria do Louvre que guardava joias roubadas permanece fechada mesmo com reabertura do museu

A presença na Fliporto reforça o laço da Tato com Pernambuco, estado de origem de boa parte do seu corpo de artistas. No mês passado, a galeria também participou da Art.PE 2025, que também foi realizada no Recife. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter