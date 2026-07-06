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MOSTRA Obras inéditas de Efraim Rushansky ganham exposição na Galeria Terra Brasilis "Luzes de Israel, Cores do Recife" entra em cartaz a partir desta quinta-feira, 9 de julho

De Recife e de Israel, o artista pernambucano Efraim Rushansky preserva memórias afetivas que, não à toa, ganharam narrativas em cores, figuras femininas e cenas urbanas através de obras inéditas em cartaz na Galeria Terra Brasilis a partir desta quinta-feira, 9 de julho.



Trata-se da exposição "Luzes de Israel, Cores do Recife", sob curadoria de Jacques Ribemboim.



Pernambucano que viveu no Recife até os 18 anos, para em seguida migrar para Israel, Efraim tem seu pulsar artístico dividido entre as duas localidades.









Lembranças de lá e de cá

Ora por memórias que perambulam por uma infância na capital pernambucana, ora em meio à luminosidade de Israel, Efraim Rushansky tem seu fazer artístico pautado por vivências diversas.

Para a exposição, a arte em seu papel de linguagem universal, traduz a identidade cultural e poética de 'lá e de cá' contemplaNdo, assim, o público que for explorar a mostra.



SERVIÇO

"Luzes de Israel, Cores do Recife", do artista pernambucano Efraim Rushansky

Quando: a partir desta quinta-feira, 9 de julho

Onde: Galeria Terra Brasilis - Av. 17 de Agosto, 2640, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @galeriaterrabrasilis // (81) 9 9479-2561

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