SOLIDARIEDADE Obras de Francisco Brennand e Gilvan Samico estarão expostas em mostra do NACC com a Terra Brasilis Mostra beneficente será realizada em parceria com a Galeria Terra Brasílis, em comemoração aos 40 anos do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC)

As quatro décadas do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) serão celebradas a partir desta quinta-feira (6), com a 1ª Exposição do NACC, realizada em parceria com a Galeria Terra Brasilis, que assina a curadoria da mostra. O acesso é gratuito.



Realizada no Cais do Sertão, a exposição, solidária - com parte do valor da venda destinada à instituição - vai reunir obras do acervo da galeria, que tem à frente o marchand Ricardo Bandeira de Melo.



Na ocasião, e em clima de solidariedade, obras de nomes de peso da arte serão comercializadas, incluindo artes de Francisco Brennand, Gilvan Samico e Reynaldo Fonseca, entre outros.







Participam também mais de 30 artistas contemporâneos, entre eles Pietro Severi, Heron Martins, Mané Tatu, Marília Didier e Vânia Coutinho.

Arte e Solidariedade

Pelo menos 50% do valor de venda das obras expostas na mostra tem destino certo: contribuir com o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), espaço que abriga há 40 anos, com suporte psicológico, alimentação e hospedagem, crianças em tratamento da doença, além de suas famílias.

"A arte tem o poder de transformar e sensibilizar. Essa exposição é uma celebração da vida, do cuidado e da esperança que o NACC representa há 40 anos", celebra Ricardo Bandeira de Melo, complementando que "a ideia é de que a exposição passe a acontecer anualmente".

SERVIÇO

1ª Exposição do NACC/Galeria Terra Brasilis

Quando: a partir desta quinta (6) até o domingo (9),

Onde: Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10

Acesso gratuito

Informações: @galeriaterrabrasilis

