Galeria Terra Brasilis realiza leilão beneficente em favor do Movimento Pró Criança

Nos próximos dias 30 e 31 de agosto, a Galeria Terra Brasilis realiza o seu terceiro leilão beneficente de arte, em favor do Movimento Pró Criança - espaço que terá direcionada a renda das vendas das obras.



Para o leilão, que será online via WhatsApp - o acesso se dará pela página no Instagram da galeria (@galeriaterrabrasilis), por meio do link disponível na bio - obras de nomes consagrados da arte, entre eles Francisco Brennand e Abelardo da Hora, estarão à disposição dos interessados, com lances iniciais atrativos.

Ficou a cargo do marchand da galeria, Ricardo Bandeira de Melo, selecionar as obras dos artistas participantes do leilão. Os pernambucanos Gabriel Petribu, Romero de Andrade Lima e Mané Tatu também integram o rol dos que foram escolhidos por Ricardo.









Em 2022 a Terra Brasilis reaalizou outros dois leilões em prol de espaços sociais, a exemplo do Projeto ARIA Social e do Centro Social Dom João Costa.



"Nossos dois primeiros leilõs foram sucessos absolutos. Esta terceira edição será maior, serão 61 lotes, mas com a mesma curadoria que fizemos nas edições anteriores", adianta Ricardo Bandeira de Melo.



Movimento Pró-Criança

Pensado com o intuito de dar oportunidade a crianças e jovens em vulnerabilidade social, através da educação, esporte e cultura, e de forma gratuita, o Movimento Pró-Criança já chegou a uma média de mais de 50 mil vidas transformadas.



O espaço, voltado para as periferias da capital pernambucana, é realizado há pelo menos três décadas, tem sedes no Bairro do Recife, nos Coelhos e em Piedade.

Serviço

3o Leilão Beneficente Galeria Terra Brasilis - Movimento Pró Criança

Quando: dias 30 e 31 de Agosto, 20h

Onde: via WhatsApp, com link no Instagram da galeria

Informações: (81) 9 9479-2561

Galeria Terra Brasilis

Av. Dezessete de Agosto, 2640, Casa Forte

