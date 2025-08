A- A+

ARTES VISUAIS Galerias Amparo 60 e Garrido se unem em exposição coletiva "Inferno - Cânticos", em dois atos Com curadoria de Rita Vênus, a mostra reúne obras de 37 artistas, entre representantes das galerias e convidados

Em uma parceria inédita, as galerias de arte Amparo 60 e Garrido – zona sul e zona norte do Recife, respectivamente – reúnem seus acervos para compor a exposição coletiva “Inferno - Cânticos”, em dois atos complementares.

Com curadoria de Rita Vênus, a mostra tem como base a “Divina Comédia”, de Dante Alighieri, e explora temas como o sagrado, o erótico e o litúrgico. As vernissages – ou “atos” – serão nesta quarta (6), na Amparo 60, e no dia 13 de agosto, na Garrido.

A partir de um mergulho de Rita Vênus nos acervos das galerias, ela percebeu que há “pontos de conversa, diálogos e oposições” entre as obras.

“Existia uma certa liturgia, um drama comum que se alinhou a uma leitura paralela que eu fazia do Inferno de Dante”, explica Rita.

Ela encontrou na figura de Minos — o demônio que julga as almas no “Canto V” da “Divina Comédia” — uma metáfora para a exposição: “Vejo essas duas mostras como dois rabos contorcidos e unidos”, observa a curadora.

A seleção inclui 37 artistas – 14 no Ato 1 e 26 no Ato 2, com três repetições –, entre artistas representantes das galerias e convidados. Fefa Lins, Amorí, Aoruaura e Cristiano Lenhardt criaram obras inéditas para a mostra.

Predominam, na exposição, pinturas de grandes dimensões. Também há desenhos, instalações (uma delas na área externa da Garrido) e obras que reelaboram símbolos religiosos, com materiais inusitados.

A exposição é concebida como uma descida aos infernos. Cada galeria, então, funciona como um círculo dantesco.

Parceria

A união das galerias nesta exposição representa um importante momento de convergência no mercado das artes visuais.

“Estamos muito felizes em oficializar nossa parceria com a Amparo 60, realizando um projeto tão potente. Reconhecemos a importância de ter ao nosso lado uma galeria com mais de 25 anos de atuação, que, sob a direção de Lúcia Santos, se configura como um dos principais agentes na construção de uma cena local de artes visuais, de colecionismo e de formação de público. São muitos os desafios impostos pelo mercado, e a decisão de unirmos forças parte da crença de que em coletividade alcançamos mais espaços”, diz Armando Garrido.

Lúcia Santos, da Amparo 60, também celebra a parceria.

“Sempre vi com muita alegria o surgimento de novas galerias. Não vejo como competição, mas sim como a expansão de uma cena que beneficia a todos. É uma alegria fechar essa parceria com a Garrido, com Armando que começou como um colecionador e hoje é um galerista que tem feito um trabalho extraordinário. Só alegria de celebrar esse encontro entre a Amparo e a Garrido!”.



