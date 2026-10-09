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EXPOSIÇÃO Exposição conjunta das galerias Garrido e Cave reúne olhares de 40 artistas sobre o Nordeste "Onde o céu e o mar se tocam" propõe um olhar heterogêneo sobre o Nordeste e tem abertura no dia 16 de outubro na Galeria Garrido; mostra também integrará a programação do ART.PE

A Galeria Garrido e Cave se unem para uma mostra conjunta com mais de 40 artistas de diferentes gerações, territórios e linguagens, apresentando recorte da cena artística do Nordeste. A abertura da mostra “Onde o céu e o mar se tocam” será aberta na próxima sexta-feira (16), às 19h na própria Galeria Garrido, no bairro de Casa Forte.

A exposição acontece dentro da programação da ART.PE 2026, que abre nesta quarta-feira (14), no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro do Recife.

Curadoria

Com curadoria de Lucas Dilacerda, a exposição vai na contramão de uma representação uniforme e rasa do Nordeste. A região que habitualmente é associada ao sol fervente, praia, calor e representada por cores excessivas ganha um olhar para outras paisagens possíveis do território. A ideia é perceber a região de uma maneira diferente e, talvez, mais verdadeira.

"O que conecta essas produções não é uma ‘identidade nordestina’ nem uma estética comum entre elas. São diferenças que entram em relação. O Nordeste aparece como território de experiência e de pensamento, não como um repertório de imagens que os artistas precisam reproduzir. Isso é importante porque existe uma cobrança histórica para que artistas de determinadas regiões representem sua origem, enquanto artistas dos grandes centros frequentemente recebem o direito de falar sobre qualquer assunto", afirma Dilacerda, sobre a exposição.

Novas formas

“Onde o céu e o mar se tocam” apresenta sombras, profundidades, mistérios e cenas noturnas. O azul marinho aproxima o céu escuro do mar profundo; o branco pode ser espuma, nuvem, onda ou estrela. Escurecer essa paisagem, segundo o curador, não é negar a luz do Nordeste, mas recusar que uma região tão complexa seja reduzida às imagens mais previsíveis de vender e consumir.

A parceria

A exposição nasce de uma relação construída ao longo dos últimos anos entre os galeristas Armando Garrido, da Garrido Galeria, e Pedro Diógenes, da Cave. Os dois se conheceram quando Pedro começava sua trajetória como galerista, em 2020.

Desde então, passaram a compartilhar o interesse por artistas em início de carreira e pela construção de caminhos para a produção realizada fora do eixo Sul-Sudeste. O Acidum Project, coletivo representado pelas duas galerias e presente na exposição, é um dos pontos de encontro dessa aproximação.

“No ano passado, a Garrido já havia realizado uma parceria inédita com outra galeria do Recife, em uma exposição construída em duas partes e apresentada simultaneamente nos dois espaços. Experiências como essa mostram como a colaboração pode oxigenar as relações dentro do mercado de arte. É uma oportunidade de aproximar esses dois olhares e apresentar um conjunto de artistas que consideramos bastante representativo da produção brasileira”, enfatiza Garrido, fundador e diretor da galeria pernambucana.

SERVIÇO

Exposição “Onde o céu e o mar se tocam”

Quando: 16 de outubro, às 19h.

Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Visitação: 16 de outubro a 10 de dezembro | Segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Informações: @garridogaleria | @cavegaleria

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