Luísa Sonza Galeto Sat's, bar em que Chico Moedas teria traído Luísa Sonza, se pronuncia: "Puro suco de RJ" Endereço em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, faz brincadeira com repercussão do assunto: "A gente tá fora desse negócio de fofoca"

Após Luísa Sonza confirmar o fim do relacionamento com Chico Moedas — e expor que ela foi traída pelo influenciador digital —, detalhes da conturbada separação do ex-casal, que ficou junto por quatro meses, começaram a circular nas redes sociais. Rumores apontam que a crise no relacionamento de ambos teria se iniciado depois de a cantora desconfiar de uma traição. Segundo o jornalista Léo Dias, a traição teria ocorrido no banheiro do bar Galeto Sat's, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Diante da repercussão do assunto, o bar usou as redes sociais para se pronunciar acerca do caso, e sem perder o bom humor. "A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat's, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até as quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se", publicou a página do bar e restaurante, por meio Instagram.

Galeto Sat's faz post em referência a traição sofrida por Luísa Sonza em bar. Reprodução/Instagram

Na última quinta-feira (14), Luísa Sonza teria se encontrado com Chico Moedas — para quem criou a canção "Chico", atualmente a música mais ouvida no Brasil — no bar Quartinho, também em Botafogo, para discutir a relação. De acordo com o site "Uol", ela teria saído da conversa "aos prantos".

Na carta em que revela a traição — e que ela leu diante de Ana Maria Braga, que derramou lágrimas ao vivo, durante a transmissão do programa televisivo —, Luísa diz que foi traída "no banheiro sujo de um bar", sem citar nomes de estabelecimento.

"A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora. Intensa demais?", ela se questionou, num dos trechos do discurso. Em seguida, a cantora prosseguiu: "Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois, por um momento no banheiro sujo de um bar".

O fato inspirou uma série de brincadeiras nas redes sociais, e o próprio bar entrou nessa onda. "Pô, Luísa, meter que Galeto Sat's tem banheiro sujo é mó vacilo. Se eu fosse o Galeto Sat's mandava nota de repúdio. Tanto lugar com banheiro sujo — inclusive que tu já fez show — e tu vais falar do Sat's, pô?", questionou uma seguidora da cantora no Twitter. O post foi compartilhado pelo próprio bar no Instagram.

