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Cinema 'Galinha Pintadinha O Filme' ganha trailer com novos personagens e aventura original Com estreia marcada para 1º de outubro, o filme deixa de lado o formato dos tradicionais clipes musicais para investir em uma narrativa pensada para as telonas

Depois de conquistar milhões de crianças ao redor do mundo com seus vídeos musicais, a Galinha Pintadinha está pronta para dar um novo passo em sua trajetória. O fenômeno infantil acaba de divulgar o primeiro trailer de seu longa-metragem, que apresenta uma história totalmente inédita, novos personagens e um visual repaginado em animação 3D.

Com estreia marcada para 1º de outubro, o filme deixa de lado o formato dos tradicionais clipes musicais para investir em uma narrativa pensada para as telonas. A proposta é ampliar o universo da personagem e oferecer uma experiência que dialogue tanto com as crianças quanto com os pais que acompanharam o crescimento da marca nos últimos anos.

Trailer oficial de 'Galinha Pintadinha - O Filme', dirigido por Juliano Prado e Marcos Luporini, foi divulgado!



Com produção da Bromelia Filmes, o longa-metragem animado baseado na famosa franquia brasileira estreia nos cinemas em 1º de outubro de 2026. https://t.co/5nmEV5RAco pic.twitter.com/ydhFqcdWF7 — Luce Zim (@lucezim) July 28, 2026

Pela primeira vez, a Galinha Pintadinha protagoniza uma aventura criada exclusivamente para o cinema. A trama acompanha a personagem e o Galo Carijó durante a expectativa pelo nascimento do primeiro filhote, até que um erro inesperado provoca a troca dos ovos com a família de um gavião.

Separada do Pintinho Amarelinho, a protagonista embarca em uma jornada para reencontrar o filho. Ao longo do caminho, ela enfrenta desafios, supera medos e descobre que, mesmo entre famílias completamente diferentes, o amor pelos filhos pode aproximar aqueles que pareciam destinados a serem inimigos.

Trailer apresenta novo visual da franquia

Além de antecipar os principais acontecimentos da história, o trailer revela como será a nova identidade visual da franquia. Os personagens aparecem pela primeira vez em animação 3D, acompanhados de cenários inéditos e sequências que ampliam o universo conhecido pelo público.

As músicas que ajudaram a transformar a Galinha Pintadinha em um dos maiores sucessos do entretenimento infantil brasileiro também retornam em novas versões, mantendo a proposta de unir diversão, aprendizado e momentos de interação entre adultos e crianças.

Fenômeno completa 20 anos em novo momento

O lançamento do filme acontece em um ano simbólico para a marca, que celebra duas décadas desde sua criação. Ao longo desse período, a Galinha Pintadinha ultrapassou as telas do YouTube, conquistou bilhões de visualizações, tornou-se referência entre o público infantil e deu origem a uma extensa linha de produtos e espetáculos.

Agora, o primeiro longa-metragem marca uma nova fase da franquia, que aposta em uma narrativa cinematográfica para ampliar ainda mais seu universo e convidar diferentes gerações a viverem essa aventura juntas nas salas de cinema.

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