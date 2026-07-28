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INFANTIL "Galinha Pintadinha - O Filme", que estreia em outubro, ganha trailer oficial; confira Animação em 3D traz a famosa personagem em uma aventura inédita pensada para os cinemas

Um dos personagens mais queridos entre as crianças brasileiras vai para a tela grande. Com estreia prevista nos cinemas para 1º de outubro, “Galinha Pintadinha - O Filme” acaba de ganhar seu primeiro trailer.

A prévia dá ao público um “gostinho” da trama e apresenta a identidade visual do longa-metragem. Produzida pela Bromelia Produções com distribuição da Imagem Filmes, a obra é uma animação em 3D com novas versões das músicas que marcaram gerações.

Nesta aventura inédita, a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó aguardam a chegada do seu primeiro filho. Um erro inesperado, no entanto, promove a troca entre os filhotes. Separada do filho, a carismática ave embarca em uma jornada cheia de desafios para encontrá-lo.



O filme chega ao público no ano em que a personagem celebra 20 anos de história. A animação infantil surgiu no YouTube e se tornou um dos maiores sucessos audiovisuais brasileiros, com vários produtos derivados.

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