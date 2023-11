Galisteu, Flores e Marrer: relembre polêmicas e ameaças de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann

A- A+

Além da denúncia de agressão de Alexandre Correa contra a apresentadora Ana Hickmann, o empresário, de 51 anos, coleciona uma série de polêmicas em sua vida pessoal, envolvendo brigas com jornalistas colegas de profissão de Ana. O empresário é acusado de ter agredido e ameaçado a apresentadora na casa do casal em Itu, São Paulo, no último sábado (11).

A apresentadora de 42 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Ele chegou a admitir a briga, mas depois negou "maiores consequências". Hickmann escolheu não pedir medida protetiva contra o marido.

Desentendimento com apresentadora

Adriane Galisteu e Chris Flores são exemplos de colegas de profissão de Ana que já tiveram brigas com o empresário. Lá em 2011, após um desentendimento entre as duas apresentadoras, ele disse que Chris era falsa com Ana. No ano seguinte, Galisteu contou que tinha medo do marido da colega. Ela desabafou dizendo que Correa era uma pessoa grosseira e agressiva com todos, que até mesmo tinha medo de apanhar dele.

Ameaça a humorista

Após vir à tona a notícia da agressão contra Ana Hickmann, a humorista Mhel Marrer compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que afirma ter sido ameaçada por Alexandre Correa. Ela explicou que o episódio aconteceu há 11 anos, por causa de uma crítica dela ao programa "Tudo É Possível", apresentado por Ana. "Não faz isso, você vai se dar mal, não vai ser legal", disse o empresário em áudio.

Ameaça a jornalista

O marido de Ana Hickmann foi acusado pelo jornalista Daniel Castro de ameaça. Ele contou que, em 2009, o empresário não gostou de uma nota que ele havia escrito sobre a apresentadora enquanto trabalhava na "Folha de São Paulo". Então, ele teria deixado duas mensagens na caixa postal dele em tom agressivo, ameaçando "quebrar" o profissional caso o encontrasse.

Proibido de entrar na Record

O empresário está há três anos proibido de entrar na sede da emissora, em São Paulo. A motivação teria sido uma discussão com seguranças na portaria do local.

