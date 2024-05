A- A+

GALO DA MADRUGADA Galo da Madrugada anuncia programação da 14ª edição do Forrozão do Galo; confira atrações A prévia junina Forrozão do Galo oferece shows em palco e em dois trios elétricos, cortejo junino e cidade cenográfica

O Galo da Madrugada anunciou, na manhã desta terça-feira (28), a programação da 14ª edição do Forrozão do Galo, que apresenta diversas atrações em shows abertos ao público, nos dias 8 e 9 de junho, na Praça Sérgio Loreto, onde está localizada a sede da agremiação.

A prévia junina Forrozão do Galo, promovida pelo maior bloco do mundo, oferece shows em palco e em dois trios elétricos, cortejo junino e cidade cenográfica. A produção espera reunir cerca de 40 mil pessoas por noite.

Entre os atrativos da prévia junina está a tradicional cidade cenográfica - com réplicas de prédios típicos de cidadezinhas do interior, como casinhas de barro, delegacia e hospital - que, este ano, vem com uma novidade: uma estação de trem com uma "Maria Fumaça" em plena Praça Sérgio Loreto.

"Será um São João muito animado, com muitos artistas, uns já consagrados e outros novos que estão vindo aí. Como sempre vai ter os polos do Forrozão e o cortejo que está muito bonito esse ano. E com a grande novidade, que é uma Maria Fumaça, um trenzinho muito bonito que vai ser a sensação da cidade cenográfica, que é mais um elemento que a gente resgata, desse cenário tradicional das antigas festas juninas, para o público do evento se sentir um pouco nesse universo sertanejo, em pleno centro da capital", pontua Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada.



A réplica de locomotiva, toda em madeira, mede cerca de seis metros e, assim como os demais elementos cenográficos, foi produzida pelo artista plástico Acácio Damasceno.



Para os shows no palco, foram escalados os cantores Gustavo Travassos, Loirão, Tayara Andreza (sábado), Kelly Oliveira, Valquíria Santana, Conde Só Brega e Geraldinho Lins (domingo). Já nos dois trios elétricos que também compõem o arraial ao ar livre, a animação vai ficar por conta de Ivan Gadelha (sábado), Fabiana Pimentinha (domingo) e Banda Inove (sábado e domingo).



O evento também irá contar com o tradicional Polo Raízes, destinado ao autêntico Forró Pé de Serra, apresentações de quadrilhas e cortejo com alegorias, bonecos gigantes, bacamarteiros e vários outros elementos da cultura junina - fazendo um mini percurso da Avenida Dantas Barreto à Praça Sérgio Loreto.

Fomento ao comércio local

Cerca de 25 barracas serão montadas no entorno do evento e disponibilizadas a comerciantes das comunidades vizinhas para venda de bebidas e comidas típicas, com todo o lucro destinado aos próprios trabalhadores. A iniciativa, este ano, irá contemplar também a Comunidade Pequenos Profetas - com sede no próprio Bairro de São José e que, há cerca de três décadas, realiza um trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade -, que terá duas barracas para comercialização de seus produtos.

Atrações musicais

Este ano, o evento terá horários de início diferentes nas duas noites: às 20h (sábado) e 18h (domingo) começam os shows no palco. Antes disso, o público presente já poderá contar com apresentações das quadrilhas juninas e das atrações no Polo Raízes.

A 14ª do Forrozão do Galo festa tem o patrocínio de Brahma, Esportes da Sortes, Pitu, Prefeitura do Recife e Governo de Pernambuco.

Serviço

14ª do Forrozão do Galo

Data: 8 e 9 de junho

Local: Praça Sérgio Loreto, bairro de São José, Centro

Hora: 20h à 1h (sábado); 18h às 23h (domingo)



Dia 08 (sábado): Gustavo Travassos, Loirão, Tayara Andreza (palco), Ivan Gadelha e

Banda Inove (trios elétricos);

Dia 09 (domingo): Kelly Oliveira, Valquíria Santana, Conde Só Brega, Geraldinho Lins (palco), Fabiana Pimentinha e Banda Inove (trios elétricos).

Outros atrativos: cidade cenográfica, cortejo junino, Polo Raízes e barracas com comidas típicas e bebidas à venda.

