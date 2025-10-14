A- A+

CARNAVAL 2026 Temporada de prévias na sede do Galo da Madrugada começa nesta quinta (16) A "Quinta no Galo" dá start ao Carnaval 2026, com prévias no decorrer dos meses que antecedem a folia

Sob o comando de Gustavo Travassos, a sequência de prévias do projeto "Quinta no Galo" tem início nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, na sede do gigante, o Palácio Enéas Freire, localizado na Rua da Concórdia, Bairro de São José.



Para a temporada que se inicia, nomes como Gerlane Lops, Dany Myler, Nego Thor, entre outros, estao confirmados.









Na noite de abertura da folia, dividem o palco com Travassos, Cassius Cavalcanti, maestro Israel França, Thiago Kehrle, Dom Tronxo, Karla Casado e Paulinho Tô a Toa.

"Faltando quatro meses para o tão esperado Sábado de Zé Pereira, vamos dar o pontapé para mais uma temporada de folia em nossa sede. Podemos dizer que é uma espécie de ensaio, uma demonstração do nosso Carnaval para os foliões ansiosos para que chegue fevereiro", pontuou Rômulo Meneses, presidente do Galo.

Passistas de frevo da Saltos Cia de Dança, maracatus Leão Formoso (baque solto) e Estrela Dalva (baque virado), além do Bloco das Ilusões, integram a programação da primeira "Quinta do Galo".



Crédito: José Marcos

SERVIÇO

Abertura da temporada da "Quinta do Galo"

Quando: Quinta-feira (16), a partir das 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 50, na sede e no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899

Veja também