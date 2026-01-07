A- A+

Encontro de gigantes Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta terão encontro inédito no Recife Dois dos maiores maiores blocos do Brasil estarão juntos pela primeira vez, na Praça do Arsenal, na programação do festival CasaBloco

Um encontro de gigantes está programado para acontecer no Recife em janeiro. O pernambucano Galo da Madrugada e o carioca Cordão da Bola Preta - dois dos maiores blocos carnavalescos do Brasil - estarão frente a frente pela primeira vez na história.

O encontro inédito será promovido pela 7ª edição do festival CasaBloco, que também debuta sua programação em território pernambucano, nos dias 23 e 24 de janeiro, na Praça do Arsenal, com acesso gratuito.

Na programação, grupos tradicionais pernambucanos e show da paraibana Elba Ramalho.

Programação

No sábado (23), o Festival CasaBloco recebe diversos grupos tradicionais pernambucanos. Em seguida, a cantora Elba Ramalho vai receber, no palco, Almério e Martins em um show inédito. O DJ da noite será DJ Pepe Jordão, trazendo o melhor da música brasileira.



Já no domingo (24/01), o evento promove o encontro inédito entre integrantes do Cordão da Bola Preta e do Galo da Madrugada e, encerrando a programação, o setlist da Dj Lala K.



Rio de Janeiro

De 27 a 31, a CasaBlobo chega ao Rio, ocupando pela primeira vez três espaços na cidade: Jockey Club, CCBB-RJ e MAM-RJ. Esse ano, as atrações farão homenagens aos grandes artistas Arlindo Cruz, Preta Gil e Bira Presidente, que nos deixaram em 2025.

Serão 12 horas de programação diária, parte gratuita, com shows, oficinas, rodas de conversa, mostra de filmes de carnaval, feira de moda e muitas apresentações.

Programação CasaBloco Recife

23 de janeiro de 2025 (sexta)

Grupos tradicionais pernambucanos

Elba Ramalho

DJ Pepe Jordão

Acesso gratuito



24 de janeiro de 2025 (sábado)

Grupos tradicionais pernambucanos

Cordão da Bola Preta encontra o Galo da Madrugada

DJ Lala K

Acesso gratuito

Veja também