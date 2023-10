A- A+

CARNAVAL DE PERNAMBUCO Galo da Madrugada é reverenciado em exposição no Paço do Frevo Mostra "A Magia do Galo" passeia pela história do maior bloco de Carnaval do mundo, com visitação até março de 2024

Assim como nos dias atuais não dá para imaginar que o desfile do Galo da Madrugada, no Carnaval do Recife, já foi acompanhado por apenas 75 foliões, decerto, também era inimaginável lá atrás, no início de tudo, que o maior bloco do mundo chegaria a mais de 2 milhões de apaixonados.



Esse espaço-tempo de 1978 - ano do primeiro desfile do Galo - até os dias atuais é só uma das curiosidades que compõem a mostra "A Magia do Galo" - exposição temporária aberta no Paço do Frevo, Bairro do Recife, cuja narrativa resgata a história de Sua Majestade, o Galo, passando pelos 44 anos de desfiles da agremiação.



Crédito: Hugo Muniz/Paço do Frevo

Embalado por uma experiência imersiva que situa o visitante da origem do bloco à celebração dos carnavais de antigamente até os mais recentes, a mostra - em cartaz até março de 2024 - também disponibiliza playlist com canções carnavalescas para que a "viagem" seja ainda mais arrebatadora.

“A exposição mergulha no universo do Galo da Madrugada e na relação dos foliões que são apaixonados por essa agremiação. Procuramos, o tempo inteiro, demonstrar a magnitude da paixão que o folião, que escolhe passar o Sábado de Zé Pereira no Galo da Madrugada, sente", destaca a diretora do Paço do Frevo, Luciana Félix.

Já Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada, enaltece que a agremiação recebe, com orgulho, a homenagem do Paço. " (...) Esperamos, com ela (a exposição), tocar o coração dos foliões e foliãs que nos acompanham e enchem de alegria as ruas centrais da cidade, além de conquistar, com nossa magia, novos apaixonados pelo carnaval do Sábado do Galo.”

Com curadoria de Ângelo Filizola, a ideia de realizar a mostra foi unir, em um só lugar, elementos da explosão, da tradição, da memória e da experiência festiva que o Galo da Madrugada proporciona - puxado pelo desejo brincante de transformação da ordem do mundo no Sábado de Carnaval, já que não se discute - pelo menos por aqui pelas bandas do Recife e Pernambuco afora, que o Carnaval começa no desfile do bloco.

Ambientes Expositivos

"A Magia do Galo", no Paço, contará com três espaços ambientados por referências ao maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada.



No espaço "Tempo Festivo", o Galo será contado através de sua história no Carnaval do Recife em meio a um conjunto de memórias ao longo de 44 desfiles pelas ruas da cidade.



Nesta sala o visitante poderá conhecer e contemplar registros documentais, peças do acervo da agremiação, além de narrativas memoriais de interesse público e de valor histórico. Mapa que localiza o clube no tempo passado-presente e uma homenagem a Enéas Freire - fundador e presidente emérito do bloco - também integram o espaço.



No ambiente "Magia das Multidões" o visitante será contemplado por uma experiência imersiva no desfile do Galo, fazendo com que haja uma aproximação da vivência carnavalesca.

E na sala "Território Folião" a relação do Galo da Madrugada com o Centro do Recife será o mote, especificamente em se tratando dos bairros de São José e Santo Antônio.

O espaço comunica a poética própria forjada na memória dos "carnavais saudosos" e valoriza a vivacidade das práticas festivas, assim como das formativas da atualidade.



Serviço

Exposição "A Magia do Galo"

Quando: até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife



Acesso via ingresso para o museu - R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10

Às terças-feiras visitação é gratuita

Informações: (81) 3355-9500 // @pacodofrevo

