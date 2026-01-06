A- A+

Prévias Galo da Madrugada inaugura a Quinta do Galo 2026 e inicia a 18ª temporada dos Ensaios do Carnaval Artistas pernambucanos se apresentam na sede da agremiação, que sai às ruas no sábado de Carnaval, no dia 14 de fevereiro

Prévias em dose dupla esquentam a sede do Galo da Madrugada, a partir desta semana. Além da primeira edição do ano da tradicional Quinta no Galo, nesta quinta (8), que segue até o dia 05 de fevereiro, o Palácio Enéas Freire será palco também, neste mês de janeiro, da 18ª temporada dos tradicionais Ensaios do Carnaval, festa comandada pelo Bloco das Ilusões e pelo cantor pernambucano André Rio. Os dois anfitriões prometem quatro sábados de muita folia e encontro de ritmos ao lado de convidados da cena pernambucana e nacional.

Entre os convidados da estreia dos Ensaios do Carnaval, neste sábado (10), estão Cíntia Barros, Bia Villa-Chan e Ed Carlos, que vêm com o Bloco das Ilusões, a partir das 18h. Já André Rio comanda o salão a partir das 20h, traz para o seu show o maestro Spok, Marron Brasileiro, Gustavo Travassos, Carla Rio, Luciano Magno, maestro Fábio Valois, Coral Edgard Moraes, Maria Flor e Orquestra Cipó de Couro.

“É com grande prazer que nós iniciamos mais uma temporada de sábados nos quais estaremos, ao lado do parceiro André Rio e de outras personalidades ligadas à cultura pernambucana, preparando o nosso bloco para mais um desfile nas ruas, com a participação, claro, da atração principal que é o público. Convidados a todos para que, mais uma vez, compareçam nessas quatro noites de muita festa, alegria e celebração”, afirma Ana Nery Menezes, presidente do Bloco das Ilusões.

Antes, a cantora e multi-instrumentista pernambucana Bia Villa-Chan também participa da festa na primeira Quinta no Galo de 2026, com um repertório eclético e, segundo ela, com a “identidade da Mainha do Pix”. “Além de cantar as tradições de Pernambuco, como o frevo e o maracatu, a gente também vai trazer outros ritmos alegres, como a lambada, e ainda duas músicas novas: ‘Deixe ela’, que fala sobre empoderamento feminino, e ‘A Bia Chegou’, a qual estamos terminando de mixar pra lançar antes do Carnaval”, adianta.

O show desta quinta também contará com Conde Só Brega, Gustavo Travassos, Juarez (ex-vocalista da Banda Magníficos) e a personagem Lívia Fontenelly, interpretada pelo artista Venâncio Torres. Apresentam-se, ainda, nesta primeira Quinta no Galo de 2026 os maracatus Leão Formoso (rural) e Estrela Dalva (baque virado), passistas Saltos Cia de Dança, tribo indígena Tapirapé e bloco lírico Magia Lírica.

Os ingressos para os Ensaios do Carnaval custam R$ 60, a senha individual, e R$ 300 a mesa para quatro pessoas. À venda no local, site da Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, Rio Mar e Recife. Para a Quinta no Galo, a entrada individual custa R$ 50 e a mesa para quatro pessoas, R$ 250 – vendas no local e no site da Bilheteria Digital.

SERVIÇO:

1ª Quinta no Galo 2026- Bia Villa-Chan e convidados (Conde Só Brega, Gustavo Travassos, Juarez e Lívia Fontenelly)

Quando: Sábado, 8 de janeiro, às 20h (abertura dos portões: 19h).

Onde: sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Ingressos: R$ 50 (individual); R$ 250 (mesa para quatro pessoas)

Vendas no local e no site da Bilheteria Digital.

Informações e reservas: (81) 3224.2899

Abertura da 18ª temporada dos Ensaios do Carnaval com Bloco das Ilusões, André Rio e convidados

Convidados: Cíntia Barros, Bia Villa-Chan, Ed Carlos (Bloco das Ilusões); maestro Spok, Marron Brasileiro, Gustavo Travassos, Carla Rio, Luciano Magno, Maestro Fábio Valois, Coral Edgard Moraes, Maria Flor e Orquestra Cipó de Couro (André Rio).

Quando: 10 de janeiro, às 18h.

Onde: sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Ingressos: R$ 60 (individual); R$ 300 (mesa para quatro pessoas)

Vendas no local, lojas Esposende dos shoppings Rio Mar, Tacaruna e Recife e no site da Bilheteria Digital.

Informações e reservas: (81) 3224.2899

Veja também