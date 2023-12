Galo da Madrugada monta parceria para festa de réveillon no Litoral Norte de Pernambuco

A- A+

O Galo da Madruga está promovendo uma festividade de réveillon para a chegada de 2024. O New Casablanca Praia Hotel será o palco da festa da virada, a partir das 22h30 do próximo domingo (31). O espaço está situado à beira mar da Praia de Nossa Senhora do Ó, Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Na programação musical, estão previstos shows de Gustavo Travassos, Bia Villa Chan, Marron Brasileiro e Orquestra Universal; além de apresentações da orquestra de frevo do Galo da Madrugada, maracatus, passistas, caboclinhos, estandarte e fantasias. Haverá uma queima de fogos à meia-noite.

Os ingressos individuais custam R$ 450, garantindo ceia e open bar. Para quem optar pelo pacote com três diárias para duas pessoas, com open bar, ceia, café da manhã e feijoada no primeiro dia do ano, o custo é de R$ 3.210.

Presidente do Galo da Madrugada desde 2008, Rômulo Meneses esteve na redação da Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (28), detalhando a novidade.

Ele coloca a virada de ano como um “aquecimento” para a época mais aguardada do ano. “Para nós, é um desafio. Participarão da festa artistas já consagrados do nosso Carnaval. Tradicionalmente, o réveillon sempre é uma festa de quase abertura oficial do Carnaval. Já temos a programação carnavalesca desde setembro, inclusive. Queremos sempre prestigiar o artista local”, diz.

Representando o New Casablanca Praia Hotel, palco da festividade, Rogério Costa detalha a estrutura e alguns dos benefícios. “É um começo muito promissor e o Galo está participando disso. O hotel tem 120 apartamentos à beira mar e a gente vai ter buffet de alto nível e open bar, que se estenderão até às 4h. Para quem se hospedar, por volta das 13h do dia 1º, vamos ter ainda a feijoada da ressaca”, afirma.

