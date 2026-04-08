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PREMIAÇÃO Galo da Madrugada e Galo Gigante ganham Prêmio Brasil + Inclusão De iniciativa da Câmara dos Deputados, premiação será entregue em cerimônia no próximo dia 20 de maio

Dois símbolos fortes do Carnaval de Pernambuco, o Galo da Madrugada e o Galo Gigante, foram vencedores nesta quarta-feira (8) do Prêmio Brasil + Inclusão Deputada Amália Barros - pensado para valorizar ações voltadas à inclusão social e à defesa dos direitos das pessoas com defciência em todo o País.



Os dois brincantes da folia do estado foram indicados pelo deputado federal Carlos Veras (PT-PE), que ressalta a premiação como reforço sobre a importância de iniciativas que promovem a inclusão de forma concreta.

"Foi uma honra indicar os Galos de Pernambuco a um prêmio tão importante. Minha gratidão às deputadas e aos deputados que votaram e ajudaram a reconhecer esse trabalho, que mostra, na prática, que a inclusão transforma vidas e fortalece a nossa cultura”, afirmou o deputado.

Galo 2026

O Galo Gigante da Ponte Duarte Coelho, no Carnaval de Pernambuco de 2026, trouxe à luz a mensagem sobre a arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental.









Através de oficinas de arteterapia conduzidas por Leopoldo Nóbrega, que assinou a escultura do gigante, arteterapeutas e artistas com deficiência participaram do processo de construção da alegoria que ocupou a ponte.



O Galo também celebrou este ano Dom Hélder Câmara, compilando em um mesmo momento arte, memória e transformação social.

A cerimônia de premiação - realizada pela Segunda Secretaria da Câmara, que tem à frente o deputado pernambucano Lula da Fonte - está prevista para acontecer no próximo dia 20 de maio.

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