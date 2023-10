A- A+

O mais tradicional bloco carnavalesco do Recife vai celebrar o legado de Reginaldo Rossi em 2024. Promovendo um “esquenta” da folia, o Galo da Madrugada promove, de 17 a 19 de novembro, o festival Novembro Brega, com shows na Praça Sérgio Loreto, no Centro do Recife.

“A gente sempre teve o desejo de inserir o brega no nosso calendário anual. Já trazíamos artistas para o nosso desfile, mas achava que faltava aquela semente que representasse o movimento. Nada mais justo do que unir o Galo com um ritmo que é tão representativo para Pernambuco quanto é o frevo e que já está no coração de todo mundo”, afirmou Guilherme Menezes, diretor de Marketing do bloco de Carnaval.

Durante os três dias de programação, mais de 20 atrações passarão por dois palcos, com acesso gratuito. Entre os artistas convidados, estão nomes como Conde Só Brega, Os Neiffs, Nega do Babado, Michelle Melo, Sheldon, Tayara Andreza e Walter de Afogados.



Confira a programação do Novembro Brega:

Sexta-feira (17)

Tayara Andreza

Conde Só Brega

Sheldon

MC Abalo

Dany Muller

Os Tralhas

Amigas do Brega

Swing do Amor



Sábado (18)

MC Tocha

Os Neiffs

Valquíria Santana

MC Elvis

Walter de Afogados

Banda Kitara Noltalgia

Banda Sedutora

Nega do Babado



Domingo (19)

MC Troia

Michelle Melo

Lekinho Campos

Bateu a Química

Luiza Ketilyn

Banda Playback

Banda Labaredas

Eduarda Alves



Camisa do Galo

Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco



Aproveitando o anúncio do Novembro Brega, o Galo da Madrugada revelou, nesta terça-feira (31), a sua camisa para o carnaval de 2024. Com arte assinada por Raoni Assis, a peça terá suas vendas iniciadas durante o festival e, em seguida, na sede da agremiação, no valor de R$ 40.



Em sua estampa, a camisa traz várias referências ao homenageado do bloco. O galo surge de óculos escuros, um das marcas do Rei do Brega. A arte traz ainda o casario do Recife, elementos da bandeira de Pernambuco e também uvas e parreiras, o que remete à música "A Raposa e as Uvas", hit do cantor, que tem o seu rosto representado na parte de trás da roupa, formando um sol. Além disso, o tema deste ano, "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo", está estampado na frente.

