A- A+

Carnaval 2023 Galo Gigante do Recife homenageia ancestralidades afro-brasileiras; confira o croqui da alegoria Escultura terá dreadlocks na crista e pinturas inspiradas na cultura negra

Depois de dois anos longe das ruas, por causa da pandemia de Covid-19, o Galo Gigante, um dos maiores símbolos do Carnaval de Pernambuco, voltará a ocupar a Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, durante o Carnaval 2023.

Para o retorno, a alegoria se vestirá da cultura afro-brasileira. O “Galo Preto Ancestral”, como está sendo chamado, presta uma homenagem às ancestralidades africanas e será influenciado por elementos étnicos, afrofuturistas e pelo movimento afropunk.

O design deste ano 2023, concebido pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega e pela artista Germana Xavier, foi apresentado nesta quarta-feira (1º), em coletiva de imprensa promovida pela Prefeitura do Recife.

Nóbrega, que já foi responsável pela fantasia do Galo em 2019 e 2020, explica que o tema faz referência “à história e toda riqueza do legado afrodescendente para formação multiétnica nacional”.

Croqui do Galo Gigante 2023 | Imagem: Divulgação

A escultura gigante, composta de mais de sete toneladas de insumos, terá mais de 28 metros de altura e começará a ser instalada na noite do dia 16 de fevereiro. O Galo terá dreadlocks na crista, pinturas inspiradas na cultura negra.

Nas asas, a escultura terá detalhes em dourado em referência à orixá Oxum, divindade cultuada no candomblé e também na umbanda.

O pescoço do Galo será adornado, ainda, com um colar estilo gargantilha africana.

Para confeccionar o Galo Gigante, o ateliê e espaço cultural Arte Plenna, de Leopoldo Nóbrega, reuniu mais de 150 mulheres artesãs de diferentes lugares de Pernambuco.

Veja também

BBB23 Festa do Líder Antonio "Cara de Sapato" terá como tema o MMA