folia Galo Gigante reverenciará a terceira idade no Carnaval 2024 A escultura terá, mais uma vez, o artista plástico Leopoldo Nóbrega à frente da concepção visual

No Carnaval deste ano, o Galo Gigante homenageou a população preta. Em 2024, o personagem mais famoso do Carnaval pernambucano mais uma vez prestará reverências a outra importante parcela da população: as pessoas da terceira idade.

De acordo com informações da coluna de Roberta Jungmann, o artista plástico Leopoldo Nóbrega será, novamente, o nome à frente da concepção visual da escultura, que vai homenagear quem viu o bloco nascer e segue acompanhando-o até hoje.



