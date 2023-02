A- A+

Carnaval 2023 Galo Paradise terá shows de Avine Vinny, Mari Fernandez, Xand Avião e Tarcísio do Acordeon Além dos shows, camarote terá serviço open bar premium e varanda na Rua Imperial, um dos pontos altos do desfile do Galo

O camarote Galo Paradise, que tem edições com ingressos esgotados registradas em anos anteriores, vai oferecer programação de shows e no Sábado de Zé Pereira, além de serviço open bar premium e varanda na Rua Imperial, um dos pontos altos do desfile do Galo da Madrugada, no Recife.

A programação de shows vai contar com o cantor Xand Avião, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon e Avine Vinny. Todos são grandes nomes em evidência no mercado cultural em 2022, começando por Xand Avião que é um dos artistas mais escutados do Brasil. Dono de grandes sucessos como “Casal Raiz”, "Inquilina", "Beber até cair" e as mais recentes do seu recém lançado álbum "Ao vivo de Verdade", como "Várias bebezinhas", "Deixa eu te esquecer" e "Festa de Vaquejada".

O line-up ainda conta com três nomes que foram bastantes escutados neste último ano. A cantora Mari Fernandez, que se tornou o maior nome feminino do momento, e Tarcísio do Acordeon e Avine Vinny. Mari é dona dos hits "Comunicação Falhou", "Eu Gosto Assim", "Pode Apostar", entre outras. Já Tarcísio promete animar os foliões com as canções "Proteção de Tela", "Nega", "Meia-Noite", entre outros. E fechando a programação, Avine Vinny, de "Coração Cachorro", "Maturidade", "Limpando Você da minha vida", entre outras

O espaço de shows conta com área coberta, além de ambientes elevados para melhor visibilidade do público. Banheiros químicos e equipe médica também estão à disposição dos foliões.

Os ingressos custam R$ 300, à venda no site Galo Paradise.



Serviço

Galo Paradise - com Xand Avião, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon e Avine Vinny.

Neste sábado

Galo Paradise ( Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 1344 - São José, próximo a Rua do Imperador)

Ingressos: R$ 300, à venda no site Galo Paradise

