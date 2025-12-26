Sex, 26 de Dezembro

saúde

Galvão Bueno apresenta evolução depois de internação e deve ter alta do hospital neste sábado (27)

Narrador está internado na Santa Casa de Londrina

Galvão Bueno deve ter alta neste sábado (27)Galvão Bueno deve ter alta neste sábado (27) - Foto: Manoella Mello/Globo

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, tem apresentado melhora no quadro de saúde. O jornalista passou mal na última quarta-feira, 24, na véspera de Natal. Ele foi internado na Santa Casa de Londrina e deve receber alta neste sábado. 

Galvão estava com a família na cidade paranaense, onde possui residência. O narrador passou por exames no hospital nos últimos dias. O quadro de saúde não é considerado grave e ele não esteve na UTI. A junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação.

Em novembro, Galvão Bueno ficou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado.

Agora, o jornalista está respondendo bem ao tratamento. A previsão é que ele tenha alta hospitalar neste sábado, para seguir com o tratamento em casa, conforme orientação dos médicos

Em nota divulgada para a imprensa, familiares e a equipe de Galvão Bueno agradeceram pelo apoio e pelas mensagens de carinho enviadas ao jornalista.

Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.

