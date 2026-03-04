Warner Bros vai produzir filme de 'Game of Thrones' com roteiro do criador de 'House of Cards'

A- A+

A Warner Bros. está desenvolvendo um filme baseado em "Game of Thrones". O projeto contará a história da Conquista de Aegon, que também está em fase inicial de desenvolvimento como série na HBO. De acordo com uma matéria recente do "Hollywood Reporter" sobre George R.R. Martin, o criador das "Crônicas de gelo e fogo", o filme será uma produção de grande porte, no estilo de "Duna".

A adaptação será baseada na conquista de Westeros pelo Rei Aegon Targaryen, que uniu seis dos sete reinos cerca de 300 anos antes dos eventos do episódio piloto de "Game of Thrones", da HBO. Ainda segundo o "Hollywood Reporter", o showrunner de "House Cards", Beau Willimon, foi escolhido para escrever o roteiro baseado na série de fantasia de Martin.

Willimon ganhou destaque inicialmente como dramaturgo, escrevendo "Farragut North", que ele adaptou para o cinema em 2011 com o filme "Tudo pelo poder". O longa-metragem rendeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor roteiro adaptado em 2012.

A ideia de um filme de "Game of Thrones" foi discutida em 2013, quando os criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss, propuseram à HBO a possibilidade de encerrar a série de sucesso com três filmes, como feito em "O Senhor dos Anéis". A HBO, no entanto, rejeitou a ideia, preferindo manter o foco no serviço de assinatura.

A notícia da produção da Warner Bros. surge em um momento incerto para o estúdio, em vista de sua recente aquisição pela Paramount Skydance por US$ 110 bilhões. O acordo foi criticado por figuras importantes, incluindo a senadora americana Elizabeth Warren, que o chamou de “um desastre antitruste que ameaça aumentar os preços e reduzir as opções para as famílias americanas”.

O CEO da Paramount e antigo associado de Donald Trump, David Ellison, prometeu que o acordo "honraria o legado de duas empresas icônicas, ao mesmo tempo que aceleraria nossa visão de construir uma empresa de mídia e entretenimento de próxima geração".

Enquanto Martin trabalha para finalizar "The Winds of Winter", o aguardado sexto livro de sua série "Crônicas de gelo e fogo", houve uma verdadeira corrida pós-Game of Thrones para levar seu universo para as telas. A série "O Cavaleiro dos Sete Reinos" foi aclamada pela crítica e um sucesso estrondoso, com 9,5 milhões de telespectadores sintonizando em seu episódio final no mês passado. A série já foi renovada para uma segunda temporada e as filmagens estão em andamento em Belfast e na Espanha. Enquanto isso, a terceira temporada de House of the Dragon estreia em junho.

No mês passado, também foi anunciado que uma tão aguardada peça teatral de "Game of Thrones", produzida pela Royal Shakespeare Company em Stratford-upon-Avon, estreará no início do segundo semestre de 2026.

