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TECNOLOGIA Gamers processam Nintendo por reembolso do tarifaço de Trump, afirma site Autores de ação coletiva afirmam que empresa repassou custos ao consumidor e não deveria reter valores devolvidos pelo governo dos EUA

Dois jogadores entraram com uma ação coletiva contra a Nintendo em um tribunal federal no estado de Washington, nos Estados Unidos, para reivindicar parte de eventuais reembolsos de tarifas que a empresa venha a receber do governo americano. Segundo o site Gizmodo, os autores alegam que a companhia elevou preços de produtos para compensar os custos com as tarifas e, portanto, não deveria reter integralmente os valores devolvidos.

A ação sustenta que a Nintendo obteve “lucros ilícitos” ao repassar ao consumidor o impacto das tarifas enquanto, paralelamente, buscava reaver esses mesmos valores junto ao governo. O caso ocorre em meio ao lançamento, nesta semana, de um novo portal online pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, pela sigla em inglês), que passou a permitir a importadores solicitar reembolsos de tarifas recentemente consideradas ilegais pela Suprema Corte do país.

Em fevereiro, a Corte considerou inconstitucional a maior parte das tarifas impostas com base na Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (Ieepa, pela sigla em inglês). O entendimento foi de que Trump extrapolou sua autoridade ao utilizar a legislação para aplicar tarifas em larga escala sem autorização clara do Congresso. De acordo com documentos judiciais citados pela CBP, cerca de US$ 166 bilhões foram pagos por importadores sob esse regime.





No mês passado, a própria Nintendo acionou o governo dos EUA para garantir o direito ao reembolso desses valores. No período de implementação das tarifas, a empresa chegou a adiar as pré-vendas do Nintendo Switch 2 para avaliar impactos no mercado. Posteriormente, anunciou aumentos de preços em consoles e acessórios, mencionando condições de mercado.

Os autores da ação afirmam que, ao repassar os custos aos consumidores, a empresa não arcou integralmente com as tarifas. Por isso, defendem que qualquer reembolso deve ser redistribuído aos compradores afetados.

O processo argumenta que, sem intervenção judicial, a Nintendo poderia ser compensada duas vezes pelos mesmos valores, primeiro via aumento de preços e depois por meio de restituições governamentais, incluindo juros. A Nintendo não comentou o caso publicamente até o momento.

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