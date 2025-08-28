A- A+

INVESTIGAÇÃO ''Gangnam Style'': Psy é investigado na Coreia do Sul por esquema de remédios controlados Agência do cantor admite erro em permitir que terceiros buscassem medicamentos

O cantor sul-coreano Psy, de 47 anos, ficou conhecido mundialmente em 2012 com o hit ''Gangnam Style''. Segundo o jornal inglês The Sun, o astro do K-pop é alvo de uma investigação policial em Seul, acusado de ter retirado de forma irregular medicamentos controlados por meio de terceiros.

O artista cujo nome verdadeiro é Park Jae-sang teria obtido receitas de substâncias como Xanax (para ansiedade) e Stilnox (zolpidem, indicado para distúrbios do sono) sem as consultas presenciais exigidas por lei. De acordo com a investigação, a prática teria ocorrido desde 2022, com a ajuda de seu empresário e outras pessoas, que buscavam os remédios em farmácias.

Veja também