BBB26 'Liderança Compartilhada' será a informação privilegiada da semana da dinâmica do "Ganha-Ganha" Samira, Babu e Ana Paula foram os brothers sorteados para participar da dinâmica desta terça (3)

A informação privilegiada de que a liderança será compartilhada ou o valor de R$ 20 mil? Esse é o questionamento desta terça (3) na dinâmica do "Ganha-Ganha" que teve como sorteados os participantes Samira, Babu e Ana Paula.

Na dinâmica, um dos três participantes pode escolher receber a chamada informação privilegiada, que esta semana será sobre a próxima liderança, dividida entre dois brothers.









Nesse caso, a pessoa leva o prêmio em dinheiro de R$ 10 mil.



Caso a escolha seja apenas pelo prêmio, sem a informação, o valor dobra para R$ 20 mil.

