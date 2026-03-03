Ter, 03 de Março

terça03/03/2026
BBB26

'Liderança Compartilhada' será a informação privilegiada da semana da dinâmica do "Ganha-Ganha"

Samira, Babu e Ana Paula foram os brothers sorteados para participar da dinâmica desta terça (3)

Samira, Babu e Ana Paula participam do "Ganha-Ganha" desta terça (3)Samira, Babu e Ana Paula participam do "Ganha-Ganha" desta terça (3) - Foto: Reprodução/Globo

A informação privilegiada de que a liderança será compartilhada ou o valor de R$ 20 mil? Esse é o questionamento desta terça (3) na dinâmica do "Ganha-Ganha" que teve como sorteados os participantes Samira, Babu e Ana Paula.

Na dinâmica, um dos três participantes pode escolher receber a chamada informação privilegiada, que esta semana será sobre a próxima liderança, dividida entre dois brothers.

 

Nesse caso, a pessoa leva o prêmio em dinheiro de R$ 10 mil.

Caso a escolha seja apenas pelo prêmio, sem a informação, o valor dobra para R$ 20 mil.

 

 

