Ganho de R$ 750 milhões em 1 ano e contratos polêmicos: os detalhes da fortuna de Virginia Fonseca

Em seu depoimento à CPI das Bets, no Senado, na terça-feira (13), Virginia Fonseca surpreendeu os internautas ao expor que o faturamento de apenas uma de suas empresas, a WePink, no ano passado, foi de uma bagatela de R$ 750 milhões. A vida da empresária e influencer, claro, segue os códigos condizentes com esses ganhos que não são para qualquer um. Ela construiu um império no universo das marcas de cosméticos, além de ser reconhecidamente uma das personalidades com maior número de seguidores nas redes sociais.

“Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei (bets) e tenho a minha empresa. (…) Ano passado (a minha empresa) faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não”, disse Virginia ao ser interrogada pela senadora Soraya Thronicke.

Virgínia Fonseca — Foto: Reprodução Instagram

Atualmente, a influencer é acompanhada por cerca de 53 milhões de seguidores em seu Instagram. E as demonstrações de riqueza não cessam, claro. Em março deste ano, a web identificou que ela comprou um jatinho. A família dela já usava uma aeronave particular desde 2023, quando presenteou o marido, Zé Felipe.

A nova aeronave — um Cessna Citation Sovereign, fabricado em 2005 — tem a sigla PS-MZV, que, segundo a influencer, representa as iniciais dos membros de sua família. No caso, as Marias (as filhas Maria Alice e Maria Flor), os Zés (o marido Zé Felipe e o filho Zé Leonardo) e ela própria, Virginia. O jatinho de médio porte, com dez assentos, custaria entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões.





A nora do cantor Leonardo ficou conhecida também por realizar transmissões ao vivo para seus seguidores em ocasiões nas quais anunciava que esperava um filho ou revelava o sexo biológico deles. Assim, a influencer conseguiu transformar popularidade nas redes em dinheiro, tornando-se uma das mais bem sucedidas de sua área. Mas de onde vem a sua fortuna?

Dona de marcas de sucesso, Virginia aposta em “publis”, fazendo publicidade para sua própria empresa ou para terceiros. Apenas em uma transmissão no ano passado, na qual promoveu a sua marca de cosméticos WePink, ela teria recebido, em 13 horas e 30 minutos, cerca de R$ 22 milhões. Segundo ela, em 2023, foram quase R$ 60 milhões embolsados só com três lives.

Fundada em setembro de 2021, a WePink, aliás, atingiu R$ 10 milhões em faturamento já nos primeiros meses, de acordo com o site da marca. Na época, somente uma linha era comercializada pela marca da influencer.

A empresária vive uma vida luxuosa em uma mansão (que é comparada até mesmo a um shopping center pelos seus seguidores) em Goiânia, que mostra em seus perfis. Outro lugar que recorrentemente aparece nas publicações é a casa de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, que foi comprada por R$ 27 milhões. Também realiza viagens internacionais, com destinos como a Suíça, Chile e Uruguai. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet.





Virginia Fonseca e Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de R$ 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No ano passado, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.

Ela também é sócia de uma empresa de procedimentos estéticos e da agência de marketing Talismã Digital, ao lado da família do marido. A influenciadora também espera levar os sucessos das redes para a TV aberta. O “Sabadou com Virginia” está previsto para entrar na programação do SBT em 6 de abril, no horário das 22h15. Quando vazou que o salário de Virginia seria de R$ 60 mil, muitos acharam baixo em relação a outros apresentadores e a seus próprios ganhos, mas neste valor não estão incluídas as participações em merchandising que estão em seu contrato.

