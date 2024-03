A- A+

BBB 24 "Ganhou muito meu respeito", diz Fernanda sobre Wanessa após discussão da sister com Davi De acordo com a confeiteira, Wanessa e Yasmin começaram a aparecer no jogo

Fernanda mudou sua visão sobre algumas participantes no BBB 24. Em conversa com Michel e Pitel nesta quinta-feira (29), no Quarto Gnomo, a confeiteira afirmou que a Wanessa e Yasmin começaram a aparecer no Reality.

"Hoje já acho que as duas fizeram pra caralh*. A Wanessa se surpreendeu, lutou, chorou. Ganhou muito meu respeito", disse Fernanda.

Fernanda também analisou Yasmin. "Saiu da sombra de Wanessa". O nome de Davi também foi comentado no quarto.

"Davi, em vários momentos, é assustador. Ele ficou rindo [na briga com Wanessa]", afirmou Fernanda. "Quem é ele pra pedir calma pra alguém […] Ele é desrespeitoso", argumentou Pitel.

