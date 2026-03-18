A- A+

AGRESTE Garanhuns: Devotos é destaque em festival de rock do Sesc neste sábado (21), com ingressos à venda Banda recifense lidera programação da terceira edição do The Torn, organizado pelo Centro Cultural Sesc

Mais uma edição do The Torn, Festival de Rock do Sesc, acontece neste sábado (21) e valoriza o som do rock do Agreste Meridional de Pernambuco. O evento começa às 17h, com ingressos à venda virtualmente, e conta com apresentação da banda Devotos, um dos fenômenos locais do gênero musical no país.



“O The Torn vem se firmando como um dos festivais que mais valoriza o trabalho de bandas de Garanhuns e cidades vizinhas, fortalecendo a cena do rock independente pernambucano, reunindo fãs e adeptos em um espaço com muita música e atrativos referentes do movimento”, afirma Eduardo Espinhara, gerente do Centro Cultural Sesc.



Além dos Devotos, as atrações do festival inclui as bandas Neander, de Garanhuns, Caminhos do Rock, de Garanhuns, e RuTTura, de Arcoverde. O público poderá conferir também a exposição de motos, exibição de clipes, feira de roupas, acessórios e discos de vinil, Jam Sessions, que são encontros de músicos em momentos de improviso, e a presença de moto clubes.







Sobre a banda Devotos

O grupo nasceu no Alto José do Pinho, na periferia da Zona Norte do Recife, e foi uma das principais representantes da música pernambucana na década de 90.

A cada trabalho tem se renovado com a pluralidade musical presente no punk rock, sendo formada por Cannibal, na voz e no baixo, Neilton Carvalho, na guitarra, e Celo Brown, na bateria.

A banda criou a própria identidade ao se expressar através do olhar voltado para o bairro residente, apresentando temas voltados à desigualdade social, abordando as dificuldades enfrentadas nas comunidades periféricas, como o preconceito, a pobreza e o racismo.



Os ingressos estão disponíveis no site pelo valor de R$ 30, com meia-entrada para estudantes e para trabalhadores do comércio e dependentes, com a Credencial Sesc em dia, custando R$ 15. Também há o ingresso solidário no preço de R$ 20 + 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Sesc Mesa Brasil.



Sobre o Serviço Social do Comércio (Sesc)

Fundado em 1947 no estado de Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo.

Além disso, é atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns, além do Espaço Sesc no Shopping Boa Vista, no Recife, e o Centro Cultural Sesc Garanhuns.

O Sesc oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE.

No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades, e disponibiliza a Sesc Digital. Por meio desta plataforma é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura.

Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse o site.



Serviço:

3º The Torn – Festival de Rock do Sesc, em Garanhuns

Realização: Centro Cultural Sesc Garanhuns

Data e horário: Sábado, 21 de março, às 17h

Local: Centro Cultural Sesc

Endereço: Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro

Preço do ingresso: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia e comerciários e dependentes); R$ 20 (+ 1kg de alimento não perecível)

Ingressos à venda: no site

Informações: (81) 3762-3154 - Whatsapp

Veja também