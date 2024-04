A- A+

FIG 2024 Garanhuns divulga com cem dias de antecedência as atrações do palco principal do FIG 2024; confira Edson Gomes, Nattan, Maria Gadú e Péricles estão entre as novidades divulgadas

Com cem dias de antecedência, foram revelados os artistas nacionais que se apresentarão no 32º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), compondo o Polo Mestre Dominguinhos. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira (2), em coletiva de imprensa convocada pela Prefeitura de Garanhuns e sem a participação de representantes do Governo de Pernambuco.

Entre as novidades reveladas, estão Nattan, Péricles, Raphaella Santos, Edson Gomes, Pablo, Maria Gadú, Ritchie e Paulo Ricardo. Outras atrações já haviam sido divulgadas anteriormente, como Pitty, Os Paralamas do Sucesso e Ana Carolina.



O FIG 2024 ocorre entre os dias 11 e 28 de julho. Desde o ano passado, as gestões municipal e estadual vivem um impasse sobre a realização do evento. As negociações em torno de uma cooperação entre as duas partes não avançaram até o momento.



Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Sivaldo Albino (PSB) falou sobre o assunto. “A proposta que chegou para a gente era continuar fazendo como no passado, com o Governo responsável pelo FIG e a Prefeitura apenas dando apoio. Não aceitamos isso para não ver o que ocorreu no ano passado: um FIG que não agradou a ninguém”, disse.

O prefeito, no entanto, não descartou a possibilidade de ainda realizar a gestão do festival em conjunto com o Governo. De acordo com ele, o anúncio das atrações não encerrará as tratativas com o poder estadual. “A gente quer continuar dialogando. Entendemos que juntos somos mais fortes e faremos mais pela cultura. Se não for possível, chegou a hora de Garanhuns caminhar com os próprios pés”, apontou.

Contratos

Trabalhando com um orçamento inicial de R$ 15 milhões, a Prefeitura de Garanhuns estabeleceu um “teto” de R$ 350 mil para os cachês dos artistas. Fogem à regra a banda Roupa Nova, que tocará no evento pelo valor de R$ 362 mil, e Nattan, cuja apresentação será bancada pelo Ministério do Turismo.



Confira a programação do FIG 2024:

Quinta (11/07)

Roupa Nova

14 Bis

Sexta (12/07)

Joanna

José Augusto

Sábado (13/07)

João Bosco

Biquini Cavadão

Yahoo

Ritchie

Domingo (14/07)

Banda Eva

Margareth Menezes

Quarta (17/07)

Conde Só Brega

Raphaela Santos

Pablo

Quinta (18/07)

Os Paralamas do Sucesso

Toni Garrido

Barão Vermelho

Sexta (19/07)

Ana Carolina

Kell Smith

Maria Gadú

Sábado (20/07)

Pitty

Paulo Ricardo

Samuel Rosa

Domingo (21/07)

Art Popular

Fundo de Quintal

Péricles

Quarta (24/07)

Magníficos

Dorgival Dantas

Nattan

Quinta (25/07)

Wallas Arrais

Tribo de Jah

Edson Gomes

Sexta (26/07)

Teto

Hungria

Wiu

Sábado (27/07)

Zélia Duncan

AnaVitória

Jota Quest



Veja também

BRASIL Xamã lidera o ranking de músicas mais tocadas em shows no Brasil; confira a lista