ENCERRAMENTO Garanhuns e público se despedem de mais um FIG neste fim de semana Chega ao fim, neste fim de semana, a 31ª edição do Festival de Inverno que levou mais de 600 atrações ao município do Agreste pernambucano

Depois de dez dias de uma jornada intensa de arte e cultura nos quatro cantos de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, o Festival de Inverno de Garanhuns encerra sua 31ª edição neste fim de semana. A despedida será no domingo (30), com os derradeiros shows no Palco Dominguinhos, que finalizará este ano com Baby do Brasil.

Mas, nesta sexta-feira (28) já começa o maior movimento rumo ao município, com a chegada do segundo final de semana, que promete trazer mais público que o primeiro. Em especial, por conta de uma das “atrações surpresa” divulgadas dias após o anúncio da programação oficial: BaianaSystem é a banda que fecha a noite de hoje e uma das mais aguardadas pelo público.



Novos palcos

Durante esta semana, novos palcos abriram suas programações: o Zé da Macuca (antigo Palco Pop/Palco Forró) começou na terça (23); e o Polo Instrumental, no Parque Ruber Van Der Linder - também conhecido como “Pau Pombo” - teve início na quarta (26). No Zé da Macuca, os destaques de hoje são o cantor piauiense radicado no Ceará, Getúlio Abelha (23h), com seu mix de forró estilizado e música pop alternativa; e o popular romântico Odair José (0h30), também chamado de “brega” (alcunha que há muito tempo já não é mais pejorativa), hoje, cult.

Amanhã (29), o principal nome é a banda de reggae maranhense Tribo de Jah, velha conhecida do FIG por atrair uma multidão em seus shows em Garanhuns. O músico Clayton Barros apresenta seu novo show e a roqueira Dani Carmesim é quem abre o palco. Encerrando, no domingo (30), o Zé Macuca será todo pernambucano: shows de Platonicca, Riáh, Gabi da Pele Preta, de Bonsucesso Samba Clube e Eddie, ambas com novos discos na praça.



Literatura e encerramento

Outro destaque do FIG nessa reta final é a programação de Literatura, que acontece na Praça da Palavra Luís Jardim – localizada junto à fonte da cidade –, que este ano homenageia o poeta Miró da Muribeca. Amanhã (29), será lançado o livro “Sônia Braga em Fotobiografia”, co-editado pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e Edições Sesc-SP. O trabalho traz uma série de fotos da icônica atriz paranaense. Na ocasião, um bate papo com o organizador do livro, Augusto Lins Soares, e a editora assistente da Cepe, Gianni Gianni.

Baby do Brasil encerrará o 31º FIG, no Palco Mestre Dominguinhos. Foto: Salvador Cordaro/Divulgação

No domingo (30), último dia do FIG, o Palco Dominguinhos mantém a tradição de trazer grandes nomes do cenário nacional para encerrar a festa. A cantora Baby do Brasil fará o último show, já na madrugada da segunda (31), à 1h50. Quem a antecede é o ex-vocalista do Barão Vermelho, Frejat (0h10), que apresentará canções da banda e de sua carreira solo. Nesta última noite, também se apresentam no Dominguinhos: Almério (19h30), Rogéria Dera (20h50) e Uptown BluesBand + Derico Sciotti (22h30).



Programação (Palco Mestre Dominguinhos)

Sexta (28)

19h - Amor Eterno

20h30 - Barbarize

22h - Gabriel o Pensador

23h40 - BaianaSystem

01h30 - Uana

Sábado (29)

18h00 - Jam 212

19h20 - Zeh Lucas

20h40 - Volver - 20 anos

22h10 - Ave Sangria

23h40 - Paulo Miklos

01h20 - Carlinhos Brown

Domingo (30)

19h30 - Almério

20h50 - Rogéria Dera

22h30 - Uptown Blues Band & Derico Sciotti

0h10 - Frejat

1h50 - Baby do Brasil

