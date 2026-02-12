Garanhuns Jazz Festival: Carnaval longe da folia no Agreste de Pernambuco
Programação do tradicional evento de música terá Pepeu Gomes como uma das principais atrações
De Pepeu Gomes a atrações internacionais, o Garanhuns Jazz Festival transforma a Praça Mestre Dominguinhos no refúgio ideal para quem busca música de alta qualidade e conforto no Agreste pernambucano.
No Recife e nas ladeiras de Olinda, os próximos dias vivem a catarse do Carnaval.
Mas para quem fugir da folia e pegar a estrada para o interior de Pernambuco, a dica é certa: o Garanhuns Jazz Festival, de 14 a 17 de fevereiro, com programação totalmente gratuita, na Praça Mestre Dominguinhos no epicentro do jazz, blues e da música instrumental no Nordeste. Confira a programação completa a dia a dia.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA GJF 2026
Sábado (14/02):
Nosso Jazz (PE)
Izzy Gordon (SP)
Gui Schwab (RJ) convida Pepeu Gomes (BA)
Móbile Jazz Band – intervenções nos intervalos
Domingo (15/02):
Revoredo (PE)
Bruno Marques (MG) convida Marcelo Dai (MG)
Prado Brothers Band (SP) e Wilson Sideral (MG) convidam Jefferson Gonçalves (RJ)
Segunda (16/02):
Guilber Lucena (PE) – “Vozes Negras”
Bruno Marques (MG) convida Lorenzo Thompson (USA)
Fernando Anitelli (MG) – releituras instrumentais do Teatro Mágico
Terça (17/02):
Trio Corrente (SP) e Joabe Reis (ES)
Igor Gnomo (BA) & Ana Cañas (SP) convidam Eric Assmar (BA)
Chico Chico (RJ) – “Two Mothers Blues”
SERVIÇO
Garanhuns Jazz Festival 2026 (GJF)
Quando: 14 a 17 de fevereiro de 2026, das 19h às 23h
Onde: Praça Mestre Dominguinhos, Garanhuns (PE)
Programação gratuita
Estrutura: área coberta, mesas e cadeiras; foco em conforto e segurança
Mais informações: @garanhunsjazzfestival
*Com informações da assessoria de imprensa