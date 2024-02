A- A+

Com apresentações gratuitas de jazz, blues, instrumental, erudito e cultura popular, o Garanhuns Jazz Festival (GJF) começa neste sábado (10). O evento, realizado na Praça Mestre Dominguinhos, reúne mais de 40 artistas nacionais e internacionais e segue até a terça-feira de Carnaval (13). A expectativa é de que mais de 40 mil pessoas aproveitem a programação.

Neste sábado (10), o festival começa às 20h e celebra a ‘Noite do Chorinho’, homenageando o ritmo que é considerado ‘o jazz brasileiro’. A abertura do evento fica por conta dos artistas Gilson Peranzzetta e Marcel Powell. Sobem ao palco juntos com eles Betto do Bandolim, Bozó Sete Cordas, Valéria Santos e Bruno Fonseca.

Em seguida, às 21h30, é a vez do vocalista da banda Ira!, Nasi, que se apresenta em um projeto solo de blues, ao lado do tecladista André Youssef e Rodrigo Morcego Trio.

Fechando a noite, às 23h, George Israel e Roberta Campos sobem ao palco para cantar sucessos da banda Kid Abelha, porém com uma roupagem mais jazzística. A apresentação conta ainda com a presença do baterista e percussionista Cláudio Infante.



Já no domingo (11), se apresentam Gilson Peranzzetta & Marcel Powell em tributo a Sebastião Tapajós, Vintage Pepper, Os Valvulados e Serial Funkers.

Na segunda-feira (12), BasSax toca Sinatra e Jobim , seguido por um tributo a Miles Davis e apresentações de Leo Gandelman e Uptown Band com Ivan Barreto.

E na terça-feira (13), último dia de apresentações, tomam conta do palco Fábio Aladdin Trio, Guitar Night em tributo a Greg Wilson, e um tributo a Ray Charles com Ivan Barreto e Serial Funkers.

Durante os intervalos entre as atrações, acontecerão shows da Mobile Jazz Band, de Garanhuns.

Confira a programação completa:

Sábado (10)

20h - Noite do Chorinho: Gilson Peranzzetta (RJ) & Marcel Powell (RJ), com Betto do Bandolim (PE), Bozó Sete Cordas (PE), Valéria Santos (PE) e Bruno Fonseca (PE)

21h30 - Nasi (SP) (Vocalista do Ira!) com André Youssef (SP) e Rodrigo Morcego Trio (PE)

23h - George Israel (RJ) e Roberta Campos (RJ) cantam Kid Abelha com Cláudio Infante (RJ)

Nos intervalos dos shows: Mobile Jazz Band de Garanhuns

Domingo (11)

19h - Gilson Peranzzetta (RJ) & Marcel Powell (RJ) (Tributo a Sebastião Tapajós)

20h30 - Vintage Pepper (PE) e Jefferson Gonçalves (RJ)

22h - Os Valvulados (PE) e Marília Ferro (PE)

23h30 - Serial Funkers (SP)

Segunda-feira (12)

19h - BasSax (PE) toca Sinatra e Jobim com Paty Carlos (PE)

20h30 -Tributo a Miles Davis com o Clube do Jazz de Maceió (AL)

22h - Leo Gandelman (RJ) e Claudio Infante (RJ)

23h30 - Uptown Band (PE) convida Ivan Barreto (RJ) (Vencedor do The Voice Brasil 2023), com Duo Naipe Metais (PE)

Terça-feira (13)

19h - Fábio Aladdin Trio (PE) e Karla Cybele (PE)

20h30 - Guitar Night em Tributo a Greg Wilson: com Eric Assmar (BA), Diego Albuquerque (PE), Igor Prado (SP), Joanatan Richard (PE), Bruno Marques (MG), Omar Coleman (USA), Olegário Lucena (PE)

22h - Bruno Marques (MG) e Laretha Weathersby (USA)

23h30 - Tributo a Ray Charles com Ivan Barreto (RJ) (Vencedor do The Voice Brasil 2023) e Serial Funkers (SP)

