A- A+

JAZZ NO AGRESTE Garanhuns Jazz Festival: Leo Gandelman, George Israel e Marcel Powell integram programação Festival, tradicional na cidade do Agreste pernambucano, acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro

Nem só de Carnaval é feito o mês de fevereiro em Pernambuco - embora incontestável seja a grandeza da Folia de Momo pelas bandas de cá.

Mas é preciso exaltar, também, opções para os não-carnavalescos, em especial quando se trata de nomes de peso do jazz e do blues em festivais como o Garanhuns Jazz.



A edição 2024 do evento - marcado para acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro - vai contar com pouco mais de 40 artistas, entre nacionais e internacionais, com apresentações gratuitas na Praça Mestre Dominguinhos, em Garahuns, Agreste pernambucano.





Jazz, erudito e cultura popular

Na grade de programação do festival - retomado em 2023 após um hiato de oito anos sem realização - Marcel Powell, Cláudio Infante, George Israel e Leo Gandelman são alguns dos nomes que desembarcam em terras pernambucanas direto do Rio de Janeiro.



De São Paulo, Serial Funker e André Youssef, e dos Estados Unidos, Laretha Weathersby, também integram a agenda do festival, além de músicos e bandas de Garanhuns, selecionadas por meio de edital convocatório para o festival - realizado pela prefeitura da cidade agrestina e com curadoria de Giovanni Papaléo Produções Musicais, o evento, que também tem o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



O tanto quanto de peso, nomes como Betto do Bandolim, Bozó Sete Cordas, Rodrigo Morcedo e Marília Ferro são alguns do artistas pernambucanos integrantes da grade do festival. Confira programação completa.

Programação Garanhuns Jazz Festival 2024

Sábado, 10 de fevereiro // Nos intervalos, apresentação da Mobile Jazz Band de Garanhuns

20h - Noite do Chorinho

Gilson Peranzzetta (RJ) & Marcel Powell (RJ), com Betto do Bandolim (PE), Bozó Sete Cordas (PE), Valéria Santos (PE) e Bruno Fonseca (PE)

21h30

Nasi (SP) (Vocalista do Ira!) com André Youssef (SP) e Rodrigo Morcego Trio (PE)

23h

George Israel (RJ) e Roberta Campos (RJ) cantam Kid Abelha com Cláudio Infante (RJ)

Domingo, 11 de fereveiro

19h

Gilson Peranzzetta (RJ) & Marcel Powell (RJ) (Tributo a Sebastião Tapajós)

20h30

Vintage Pepper (PE) e Jefferson Gonçalves (RJ)

22h

Os Valvulados (PE) e Marília Ferro (PE)

23h30

Serial Funkers (SP)

Segunda-feira, 12 de fevereiro

19h

BasSax (PE) toca Sinatra e Jobim com Paty Carlos (PE)

20h30

Tributo a Miles Davis com o Clube do Jazz de Maceió (AL)

22h

Leo Gandelman (RJ) e Claudio Infante (RJ)

23h30

Uptown Band (PE) convida Ivan Barreto (RJ) (Vencedor do The Voice Brasil 2023), com Duo Naipe Metais (PE)

Terça-feira, 13 de fevereiro

19h

Fábio Aladdin Trio (PE) e Karla Cybele (PE)

20h30

Guitar Night em Tributo a Greg Wilson: com Eric Assmar (BA), Diego Albuquerque (PE), Igor Prado (SP), Joanatan Richard (PE), Bruno Marques (MG), Omar Coleman (USA), Olegário Lucena (PE)

22h

Bruno Marques (MG) e Laretha Weathersby (USA)

23h30

Tributo a Ray Charles com Ivan Barreto (RJ) (Vencedor do The Voice Brasil 2023) e Serial Funkers (SP)

Veja também

BBB 24 No Mais Você,Vinicius se diz "desconstruído" e explica silêncio sobre falas sobre o corpo de Yasmin