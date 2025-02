A- A+

Música Garanhuns Jazz Festival supreeende em programação com Paulo Miklos, Lobão e Léo Jaime Afirmando se espelhar em festivais como Montreux e New Orleans, o GJF explica o motivo de incluir artistas de gêneros tão diferentes do jazz

O tradicional Garanhuns Jazz Festival (GJF), que leva o jazz e a música instrumental para Garanhuns no período do Carnaval, retorna este ano anunciando uma programação para lá de inusitada, com artistas de outros gêneros sem relação alguma com o jazz em suas trajetórias: Lobão, Paulo Miklos e Léo Jaime.



"Como acontece nos grandes festivais internacionais de jazz e blues, como Montreux e New Orleans, o GJF amplia seu alcance musical e recebe artistas de outros gêneros. Este ano, nomes icônicos da música brasileira, como Lobão, Paulo Miklos e Léo Jaime, sobem ao palco para trazer ainda mais diversidade ao evento", diz o texto de divulgação do evento..





Garanhuns Jazz Festival

Opção para quem quer fugir da Folia de Momo sem abdicar de boa música, o festival promovido na cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano, reúne artistas nacionais e internacionais.

A edição deste ano, totalmente gratuita, promete uma programação diversificada que vai dos tributos inéditos a performances de gigantes do jazz e do blues.



Entre as atrações confirmadas estão Stanley Jordan, um dos maiores guitarristas de jazz do mundo; Claudette King, filha do lendário B.B. King, que se apresentará ao lado do guitarrista mineiro Bruno Marques; e Diego Figueiredo, violonista brasileiro reconhecido nos EUA por sua fusão de jazz, blues e bossa nova.



O line-up também inclui Igor Prado, referência no blues e soul brasileiros, e a cantora e compositora norte-americana Lo Steele.

Tributos inéditos e programação especial

Os quatro dias de festival terão shows que mesclam homenagens, fusões de estilos e performances solo. Entre os destaques, está o Tributo a Jô Soares, com integrantes da banda que acompanhava seu programa, como Derico Sciotti e Chico Oliveira.



Outra grande novidade é o inédito Tributo a Reginaldo Rossi em Blues, uma releitura do “Rei do Brega” pela Uptown Band. Além disso, as bandas Vintage Pepper e Clube do Jazz de Maceió prometem surpresas para o público.

A programação oficial do festival também abre espaço para artistas locais, selecionados por meio da Convocatória da Prefeitura de Garanhuns, garantindo uma representação regional no evento.

“O Garanhuns Jazz Festival é um dos nossos maiores orgulhos. Ele fortalece nossa cultura, impulsiona a economia local e coloca Garanhuns no mapa da música. Estamos muito felizes em receber mais uma edição desse evento que une tradição e inovação”, diz o prefeito.

Outra novidade desta edição é a presença de um artista plástico que pintará telas ao vivo durante os shows. As obras serão sorteadas ao final de cada noite, criando uma experiência única que une música e artes visuais.

Sobre o GJF

Produzido pela Promundo, de Jackson Rocha Jr., o GJF, ao longo dos anos, já recebeu nomes como Flora Purim, Airto Moreira, Omar Coleman, Victor Biglione, Billy Cobham e Demetria Taylor, firmando-se como um dos mais relevantes do gênero na América Latina.

“O Garanhuns Jazz Festival é um espaço onde o jazz e o blues ganham vida de forma única. A cada edição, buscamos surpreender o público e manter o alto padrão conquistado ao longo dos anos”, afirma Jackson Rocha Jr.

Para este ano, a programação prevê término antecipado dos shows oficiais, permitindo que as tradicionais jam sessions ganhem força nos bares e restaurantes da cidade, como o Cantinho da Macaxeira e o Chalé.



Além disso, o Off Festival levará apresentações à tarde para espaços como o Lago de São Francisco e a Vinícola Vale das Colinas, ampliando o alcance cultural do evento e movimentando a economia local.

Em breve, será divulgada a programação das oficinas gratuitas, que permitirão que músicos iniciantes e experientes se conectem com artistas consagrados.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – GARANHUNS JAZZ FESTIVAL 2025

Sábado

19h – Salomão Miranda (PE)

20h30 – Vintage Pepper (PE)

22h – Gui Schwab (SP) convida Léo Jaime (SP)

* Mobile Jazz Band nos intervalos

Domingo

19h – Joanatan Richard (PE) com Paulo Ferreira (PE) e Fabio Aladdin (PE)

20h30 – Tributo a Jô Soares com Derico Sciotti (SP), Chico Oliveira (SP), Diego Figueiredo (SP) e Clube do Jazz de Maceió (AL)

22h – Lobão – Luau Indoor

* Viola, Repente e Cantoria nos intervalos

Segunda-feira

19h – Baião Di Três (PE) com João Netto (PE), Pabllo Moreno (PE) e Ivanar Nunes (PE)

20h30 – Igor Prado (SP) e Lo Steele (EUA)

22h – Diego Figueiredo (SP) e Stanley Jordan (EUA)

* Viola, Repente e Cantoria nos intervalos

Terça-feira

19h – Reginaldo Rossi em Blues – Uptown Band (PE) com Marília Ferro (PE), Paty Carlos (PE) e Diego Albuquerque (PE)

20h30 – Bruno Marques (MG) convida Claudette King (EUA)

22h – Paulo Miklos (SP)

* Mobile Jazz Band nos intervalos

Serviço

Data: De 01 a 04 de março de 2025

Local: Garanhuns, Pernambuco

Ingressos: Entrada gratuita

Mais informações:

Instagram: @garanhunsjazzfestival

Prefeitura de Garanhuns: @prefgaranhuns

